Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 10:43
de Ana Ionescu

Copil de 6 ani, găsit mort în cadă la Timișoara. Polițiștii au descoperit un uscător de păr în priză lângă el

Social
Copil de 6 ani, găsit mort în cadă la Timișoara. Polițiștii au descoperit un uscător de păr în priză lângă el
Un băiat de numai 6 ani a fost găsit fără suflare în cada plină cu apă FOTO: Arhiva

O tragedie a avut loc marți, în Timișoara, unde un băiat de numai 6 ani a fost găsit fără suflare în cada plină cu apă a locuinței. Descoperirea macabră a fost făcută de mama copilului, care le-a spus polițiștilor că l-a lăsat singur doar câteva minute.

„La data de 23 septembrie, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul 112 de către o femeie care a anunţat că fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Echipajele deplasate la faţa locului au constatat, din nefericire, că sesizarea se confirmă, fiind declarat decesul minorului”, a transmis IPJ Timiş, citat de News.ro.

În cadă plutea un uscător

În urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit că în cada în care se afla copilul plutea şi un uscător de păr conectat la priză. Momentan, nu este clar dacă acest lucru a contribuit la deces, iar ancheta urmează să stabilească toate detaliile.

Vezi și:
Accident cumplit pe Valea Oltului: 7 persoane implicate, un copil de 3 ani a murit, iar 6 au ajuns la spital
Un copil de 8 ani a căzut în Marea Neagră de la 50 de metri înălțime, în stațiunea Nessebar. Din păcate, nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire

Mama băiatului a declarat că l-a lăsat nesupravegheat aproximativ 10 minute, iar când a revenit, l-a găsit mort.

Cazul a șocat întreaga comunitate. Familia se mutase în blocul respectiv doar de două săptămâni și mai are doi copii, de 3 și 4 ani. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă verificările.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Un adolescent de 17 ani, audiat după amenințările trimise prin email către școli și instituții publice (surse)
Un adolescent de 17 ani, audiat după amenințările trimise prin email către școli și instituții publice (surse)
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
REVIEW Logitech Slim Solar+, o tastatură solară care te ajută să fii productiv, să profiți de AI și să uiți de grija încărcării pentru totdeauna. Cât este de deșteaptă VIDEO
REVIEW Logitech Slim Solar+, o tastatură solară care te ajută să fii productiv, să profiți de AI și să uiți de grija încărcării pentru totdeauna. Cât este de deșteaptă VIDEO
Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri: Joaquinraptor casali, prădătorul uriaș cu „gheare ca foarfecile de gard viu”
Descoperirea care ar putea schimba tot ceea ce se știa despre dinozauri: Joaquinraptor casali, prădătorul uriaș cu „gheare ca foarfecile de gard viu”
Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone
Securitate pe rețele publice: cum să limitezi partajarea și să folosești în siguranță hotspotul pe iPhone
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...