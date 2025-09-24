Copil de 6 ani, găsit mort în cadă la Timișoara. Polițiștii au descoperit un uscător de păr în priză lângă el

O tragedie a avut loc marți, în Timișoara, unde un băiat de numai 6 ani a fost găsit fără suflare în cada plină cu apă a locuinței. Descoperirea macabră a fost făcută de mama copilului, care le-a spus polițiștilor că l-a lăsat singur doar câteva minute.

„La data de 23 septembrie, poliţiştii Secţiei 3 Urbane Timişoara au fost sesizaţi prin apelul 112 de către o femeie care a anunţat că fiul său de 6 ani s-ar fi înecat în baie. Echipajele deplasate la faţa locului au constatat, din nefericire, că sesizarea se confirmă, fiind declarat decesul minorului”, a transmis IPJ Timiş, citat de News.ro.

În cadă plutea un uscător

În urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit că în cada în care se afla copilul plutea şi un uscător de păr conectat la priză. Momentan, nu este clar dacă acest lucru a contribuit la deces, iar ancheta urmează să stabilească toate detaliile.

Mama băiatului a declarat că l-a lăsat nesupravegheat aproximativ 10 minute, iar când a revenit, l-a găsit mort.

Cazul a șocat întreaga comunitate. Familia se mutase în blocul respectiv doar de două săptămâni și mai are doi copii, de 3 și 4 ani. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă verificările.