Copil de 13 ani, atacat cu secera de un paznic furios că se juca într-un parc din Brașov în afara orelor de program. Minorul a ajuns de urgență la spital

Un incident șocant a avut loc în Centrul Civic din Brașov, unde un copil de 13 ani a fost rănit cu o seceră de un angajat al parcului de distracții, după ce băiatul s-a urcat pe o trambulină în afara programului. Minorul a fost transportat de urgență la spital, însă acum se află în afara oricărui pericol.

Cum s-a produs atacul în parcul din Brașov

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov:

”La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Braşov au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în Centrul Civic din Municipiul Braşov, un tânăr ar fi fost agresat fizic de către o persoană, cu un obiect contondent. Imediat, poliţiştii au efectuat verificări care au dus la identificarea unui bărbat de 74 de ani, din localitatea Păulești, judeţul Prahova, iar în urma investigaţiilor s-a stabilit că, în timp ce acesta avea sarcina de a păzi zona de agrement a parcului situat în Centrul Civic din Municipiul Braşov, ar fi folosit un obiect contondent cu care i-ar fi provocat leziuni unui tânăr, după ce între cei doi ar fi avut loc un conflict spontan.”

Incidentul s-a produs după ce băiatul s-a urcat pe o trambulină în afara programului parcului, iar paznicul, furios, a folosit secera împotriva minorului.

Ce îngrijiri medicale a primit copilul rănit

După atac, copilul de 13 ani a fost transportat de urgență la spital, unde i s-au acordat îngrijiri medicale de specialitate. Sursele oficiale confirmă că starea lui este stabilă, iar minorul se află în afara oricărui pericol imediat, relatează observatornews.ro.

Intervenția rapidă a cadrelor medicale și a personalului din parc a fost esențială pentru a preveni agravarea rănilor, iar atenția și calmul acestora au contribuit la menținerea siguranței copilului până la sosirea părinților. Familia și cadrele medicale rămân alături de minor, asigurându-se că va primi toate îngrijirile necesare pentru o recuperare completă.

Ce măsuri legale au fost luate împotriva agresorului

Bărbatul în vârstă de 74 de ani a fost inițial reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, fiind emis pe numele său un mandat de arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru faptele de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice.