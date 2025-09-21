Ultima ora
21 sept. 2025
Copacul din România amenințat de schimbările climatice. Producția scade dramatic
România, care în anii trecuți se situa în topul producătorilor de nuci din Uniunea Europeană, se confruntă anul acesta cu o scădere drastică a recoltei. Temperaturile extreme și înghețurile târzii din primăvară au compromis o mare parte a culturilor, avertizează specialiștii.

Nucul, în pericol din cauza schimbărilor climatice

„Producția de nuci va fi mai mică cu aproximativ 40-50% față de anii anteriori. Înghețurile din primăvară, când temperaturile au coborât la -8, chiar -10 grade după o săptămână călduroasă, au afectat grav pomii fructiferi”, a declarat Valentin Priporeanu, directorul executiv al DAJ Gorj.

În județul Gorj, localnicii reclamă că seceta a împiedicat dezvoltarea normală a fructelor, multe dintre ele uscându-se și căzând înainte de maturitate.

Producția, compromisă

Inginerul agronom Ion Călinoiu confirmă că, deși zona Gorjului este în mod normal favorabilă culturii nucului și a castanului comestibil, anul acesta producția a fost serios compromisă. Mai mult, efectele negative nu se vor opri aici.

„Chiar dacă sperăm ca anul viitor condițiile meteorologice să fie mai blânde, consecințele acestui an se vor resimți în continuare. Creșterile anuale și lăstarii tineri au fost și ei afectați”, a explicat specialistul.

În 2023, România deținea poziția de lider în Uniunea Europeană la producția de nuci, însă schimbările climatice amenință să submineze această performanță pe termen lung.

Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
