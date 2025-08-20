Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Actualitate
Legătura ciudată dintre stocarea datele și consumul global de apă, schimbările climatice. Cum combați seceta ștergând fotografii și emailuri, conform experților
Schimbările climatice fac victime în fiecare zi

Un gest aparent banal, precum ștergerea unui email vechi sau a unei fotografii uitate într-un folder, ar putea contribui la reducerea consumului global de apă. Deși pare greu de crezut, guvernul britanic a atras atenția asupra faptului că infrastructura digitală, în special centrele de date, are un impact semnificativ asupra resurselor naturale, în special asupra apei. Recomandarea a venit din partea National Drought Group, care a subliniat că inclusiv micile acțiuni individuale pot face diferența în lupta cu seceta.

Contextul în care apare această inițiativă este unul îngrijorător: cinci regiuni din Marea Britanie, printre care Yorkshire și Greater Manchester, se află oficial în stare de secetă, iar alte șase se confruntă cu perioade îndelungate de lipsă de precipitații. Situația este agravată de valurile de căldură repetate, iar ultimele luni au adus cea mai secetoasă perioadă din ultimele cinci decenii.

Cum ajunge stocarea digitală să consume apă

Centrele de date reprezintă coloana vertebrală a vieții digitale: emailuri, fotografii salvate în cloud, documente sau chiar funcționarea serviciilor bazate pe inteligență artificială. Tot acest ecosistem necesită o infrastructură uriașă, cu servere care funcționează non-stop și care, pentru a evita supraîncălzirea, au nevoie de sisteme complexe de răcire.

Un blackout de inteligență artificială, mai posibil decât crezi. Avertismentul Google despre consumul de energie electrică al AI
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?

Un centru de date de un megawatt, suficient pentru a alimenta 1.000 de gospodării, poate consuma anual peste 26 de milioane de litri de apă pentru răcire, conform Universității Oxford. Consumul nu se limitează la aceste facilități: și producerea energiei necesare pentru funcționarea lor are un impact suplimentar, deoarece centralele electrice convenționale sau nucleare folosesc cantități mari de apă în procesele de răcire.

Astfel, fiecare fotografie uitată într-un cont online și fiecare email nedeschis adaugă un mic strat la cererea globală de resurse. Deși impactul individual pare nesemnificativ, el devine vizibil atunci când este multiplicat la nivelul miliardelor de utilizatori.

Soluții tehnologice și gesturi mici cu efect mare

Marile companii din tehnologie sunt deja presate să găsească soluții pentru reducerea consumului de apă. Microsoft a testat centre de date subacvatice și tehnologii de răcire prin imersiune lichidă, în timp ce Meta utilizează sisteme inovatoare cu membrane pentru a reduce pierderile. Google, la rândul său, folosește apă reciclată și și-a propus ca până în 2030 să devină „pozitivă la apă”, adică să returneze în natură mai multă apă decât consumă.

În paralel, autoritățile promovează gesturi simple la nivel individual. Pe lângă economisirea apei prin închiderea robinetului sau repararea instalațiilor defecte, ștergerea fișierelor digitale inutile intră acum pe lista măsurilor recomandate. Chiar dacă Environment Agency nu a precizat exact câți litri de apă ar putea fi salvați prin aceste acțiuni, ideea este de a atrage atenția asupra impactului invizibil pe care îl are viața digitală asupra resurselor naturale.

Potrivit lui Helen Wakeham, director pentru apă în cadrul Environment Agency, „aceste mici gesturi ajută cu adevărat atunci când sunt adoptate de milioane de oameni”. Într-o lume în care tehnologia și schimbările climatice se intersectează tot mai des, conștientizarea acestei legături ar putea fi primul pas spre un consum mai responsabil.

