Convertorul open-source care îți transformă fișierele rapid și gratuit. Cum funcționează, de fapt, Pandoc

Cum funcționează Pandoc / Foto: Toptal

Există numeroase modalități de a converti fișiere dintr-un format în altul, de la funcția Save As din editoarele de text până la diverse platforme online. Totuși, un instrument open-source s-a impus în ultimii ani ca o soluție completă și extrem de flexibilă: Pandoc.

Dezvoltat ca un „convertor universal de documente”, Pandoc poate lucra cu zeci de formate: de la fișiere Microsoft Word (.docx), Markdown, PDF, OpenDocument (folosit în LibreOffice), LaTeX și EPUB, până la prezentări PowerPoint, fișiere MediaWiki sau Jupyter Notebook. Practic, orice tip de document poate fi transformat într-un altul, iar unele formate sunt disponibile doar pentru import sau export.

Pandoc este ușor de instalat, fiind inclus în managerii de pachete ai multor distribuții Linux, disponibil prin Homebrew pentru macOS, dar și prin Chocolatey sau Winget pentru Windows. Astfel, utilizatorii pot accesa aplicația din linia de comandă fără a fi nevoie de interfețe grafice complexe.

Cum funcționează conversia cu Pandoc

Funcționarea de bază este simplă: se oferă fișierul de intrare și locația unde se va salva cel convertit. De exemplu, comanda

pandoc "readme.md" -o "readme.html"

transformă rapid un fișier Markdown într-un document HTML. În majoritatea cazurilor, Pandoc recunoaște automat formatele, fără a fi nevoie să le specifici manual. Totuși, dacă extensia fișierului nu este standard sau dacă vrei să definești clar formatele de intrare și ieșire, poți adăuga parametrii -f și -t:

pandoc "readme.txt" -f markdown -t html -o "readme.html"

De asemenea, Pandoc poate genera fișiere EPUB pentru eReadere, poate transforma documente Word în HTML sau PDF și permite exportul complet de pagini HTML gata de publicare prin comanda -s.

Mai mult, utilizatorii avansați pot folosi Pandoc împreună cu fișiere CSS pentru a controla stilul, pot ajusta afișarea formulelor matematice sau pot crea scripturi automate pentru conversia în masă a sute de documente.

De la text simplu la HTML curat, în câteva secunde

Pandoc este extrem de util pentru jurnaliști, redactori sau programatori care lucrează cu diferite formate. Un exemplu practic este conversia textelor scrise în Word sau Markdown către HTML, pentru publicarea rapidă pe site-uri și CMS-uri.

Un utilizator poate, de exemplu, copia textul dintr-un fișier Word, elimina formatarea inutilă și păstra doar titlurile, linkurile și structura de bază. Cu o singură comandă Pandoc, fișierul este transformat în HTML curat, gata pentru inserare în editorul web.

Instrumentul permite și integrarea în fluxuri automate de lucru: prin scripturi Bash sau PowerShell ori chiar prin comenzi rapide (Shortcuts) în macOS. Astfel, conversia fișierelor devine o acțiune de câteva secunde, fără interfețe complicate.

Pandoc s-a dovedit o soluție ideală pentru cei care vor control total asupra formatelor de fișiere. Este rapid, gratuit, open-source și funcționează pe orice sistem de operare. Fie că vrei să transformi documente Word în HTML, texte în eBook-uri sau notițe Markdown în prezentări PowerPoint, Pandoc îți oferă toate instrumentele necesare, simplu, eficient și fără costuri ascunse.

