Control la Catedrala Mântuirii Neamului: Bărbat reținut după ce în mașină i-au fost găsite ziare cu propagandă fascistă

Un incident neobișnuit a avut loc sâmbătă dimineață, 26 octombrie 2025, în zona Catedralei Naționale din București. Un bărbat a fost reținut de jandarmi după un control de rutină, în urma căruia au fost descoperite în mașina sa mai multe publicații considerate materiale de propagandă fascistă. Cazul a fost predat ulterior poliției pentru continuarea cercetărilor.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Română, incidentul a avut loc în jurul orei 10:30, pe Calea 13 Septembrie, în perimetrul public din apropierea Catedralei.

Bărbatul ar fi fost observat în timp ce împărțea trecătorilor ziare ce conțineau texte și simboluri ce intră sub incidența legislației privind interzicerea organizațiilor și faptelor cu caracter fascist, rasist sau xenofob.

Comunicatul oficial al Jandarmeriei Române

„Astăzi, pe Calea 13 Septembrie, jandarmii au observat un bărbat care distribuia cetățenilor materiale informative sub formă de ziare.

În conținutul acestora se aflau referiri explicite ce contravin prevederilor O.U.G. nr. 31 din 2002, privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob”, au transmis reprezentanții instituției.

Conform aceleiași surse, jandarmii au întocmit documentele necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală, iar bărbatul a fost predat polițiștilor pentru verificări suplimentare.

Materialele confiscate urmează să fie analizate de autorități, pentru a se stabili dacă acestea conțin elemente ce pot fi încadrate ca promovare a ideologiilor interzise de lege. În paralel, anchetatorii urmează să stabilească sursa publicațiilor și scopul distribuirii acestora în zona de pelerinaj.

Mii de credincioși așteaptă accesul în Catedrala Națională

În momentul incidentului, zona Catedralei Naționale era deja aglomerată, având în vedere numărul mare de pelerini prezenți la evenimentele religioase dedicate sărbătorii Sfântului Dimitrie cel Nou.

Potrivit organizatorilor, accesul credincioșilor în catedrală a fost programat să înceapă la ora 20:00, iar lăcașul de cult va rămâne deschis permanent până la data de 31 octombrie, pentru ca vizitatorii să poată participa la slujbe și să se reculeagă.

Un detaliu aparte pentru această ediție a pelerinajului este acela că femeile vor avea acces în altar, o permisiune rar oferită în cadrul evenimentelor religioase majore.

Jandarmeria și Poliția Capitalei au suplimentat efectivele pentru asigurarea ordinii publice și desfășurarea în siguranță a pelerinajului, în contextul afluxului de mii de persoane la Catedrala Națională.