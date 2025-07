Control judiciar pentru Cristian Popescu Piedone. Nu mai are voie să conducă ANPC – surse

Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24. Acesta nu mai are voie, temporar, să își exercite funcția în fruntea ANPC. Măsura a fost luată în urma unei anchete care vizează presupuse fapte de corupție.

Cristian Popescu Piedone a fost dus marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost audiat în dosarul în care este suspectat că ar fi informat conducerea Hotelului Internațional din Sinaia despre un control ANPC ce urma să aibă loc. Conform surselor judiciare, fapta s-ar fi petrecut în perioada aprilie-mai 2025.

Înaintea audierilor, procurorii DNA au efectuat mai multe percheziții, inclusiv la locuința oficialului din Bragadiru, la sediul ANPC, dar și în locații din județele Ilfov, Prahova și Constanța. Piedone a fost ridicat de la un complex turistic din Mamaia Nord și însoțit de anchetatori la domiciliul său, unde a asistat la percheziții.

”Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este și el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a declarat șeful ANPC.

Surse judiciare au confirmat că Piedone a fost informat oficial despre calitatea sa de suspect și că este cercetat pentru ”folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”. În acest context, s-a decis ca, pe durata controlului judiciar, să-i fie suspendat dreptul de a ocupa funcția de președinte al ANPC.

Cristian Popescu Piedone a negat categoric că ar fi transmis informații confidențiale sau că ar fi comis fapte de corupție. El a precizat că nu a coordonat comandamentul ANPC pentru Valea Prahovei și că nu a intervenit în niciun fel în desfășurarea controalelor.

”Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, da. Se vede acest lucru, nu acuz nimic, merg până la capăt”, a spus Piedone, adăugând: ”De când sunt președintele ANPC, pot să fiu acuzat de orice, dar nu am făcut trafic de influență. Am deranjat extrem de mult, de la corporații și multe altele pe care nu le știți.”