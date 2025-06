Contract de închiriere locuință în 2025. Cheltuielile pe care trebuie să le suporte proprietarul

În 2025, închirierea unei locuințe este reglementată în detaliu de Codul civil, iar cunoașterea prevederilor legale este esențială atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași. De la drepturile și obligațiile părților, până la cheltuielile care cad în sarcina fiecăruia, contractul de închiriere poate evita multe neînțelegeri, dacă este redactat corect.

Ce trebuie să știe proprietarii și chiriașii despre contractele de închiriere în 2025

Un aspect esențial este că închirierea, denumită în legislație „locațiune”, este un contract prin care o persoană (locatorul) oferă unei alte persoane (locatarul) folosința unui bun imobil – de cele mai multe ori o locuință – pentru o perioadă determinată și contra unei sume de bani, denumită chirie. Contractul poate fi încheiat fără a fi autentificat la notar, dar este obligatoriu să fie înregistrat la ANAF.

Durata închirierii și condițiile de reziliere a contractului

Legea nu impune o durată fixă pentru contractul de închiriere. Dacă aceasta nu este specificată, părțile pot denunța unilateral înțelegerea, cu respectarea unui termen de preaviz. Pentru chiriaș, notificarea trebuie transmisă înainte cu cel puțin un sfert din perioada pentru care s-a stabilit plata chiriei.

Pentru proprietar, Codul civil impune termene clare:

60 de zile de preaviz dacă plata chiriei este stabilită lunar sau pentru perioade mai lungi;

15 zile dacă plata se face pentru perioade mai scurte de o lună.

Totodată, contractul poate conține clauze prin care se permite rezilierea mai rapidă, dar fără a eluda prevederile legale privind notificarea prealabilă.

Ce cheltuieli revin proprietarului și care sunt responsabilitățile chiriașului

Una dintre cele mai frecvente controverse între părți este legată de reparațiile locuinței. Codul civil stabilește clar: proprietarul trebuie să asigure întreținerea locuinței în stare bună de folosință pe toată perioada închirierii. Acest lucru include reparațiile majore, cum ar fi cele la instalațiile sanitare, centrale termice, acoperișuri sau structura clădirii.

Pe de altă parte, chiriașul este responsabil de reparațiile minore cauzate de uzura normală – cum ar fi înlocuirea becurilor, a filtrelor sau a unei plăci de faianță sparte accidental.

Este important ca orice contract de închiriere să precizeze aceste responsabilități în mod clar. De asemenea, chiriașul trebuie să anunțe imediat proprietarul atunci când apar probleme care necesită reparații.

Obligațiile esențiale ale părților în 2025

Pentru proprietar, Codul civil prevede următoarele obligații:

Predarea locuinței în stare de utilizare;

Asigurarea liniștii și folosirii utile a locuinței;

Menținerea în stare corespunzătoare a imobilului pe durata contractului.

Pentru chiriaș, legea impune:

Plata chiriei la termenele convenite;

Utilizarea locuinței cu prudență și conform destinației;

Restituirea imobilului la finalul contractului în stare similară cu cea de la preluare.

În plus, chiriașul nu are voie să aducă modificări imobilului sau să îi schimbe destinația fără acordul scris al proprietarului. În cazul în care încalcă această prevedere, proprietarul are dreptul să ceară daune-interese și chiar rezilierea contractului.

Contractul de închiriere, cheia unei relații corecte între părți

Pentru a evita litigiile, părțile trebuie să acorde o atenție deosebită redactării contractului de închiriere. Acesta trebuie să includă:

Identificarea clară a imobilului;

Durata închirierii;

Valoarea chiriei și termenul de plată;

Condițiile de reziliere;

Obligațiile fiecărei părți.

Astfel, un contract bine scris este cea mai sigură metodă de protecție juridică, mai ales în contextul în care închirierea de locuințe este tot mai frecventă în marile orașe din România.