Consumul de kiwi poate ajuta la combaterea constipației cronice, arată noile recomandări nutriționale
Kiwi, fructUL care te-ar putea scăpa de o problemă sensibilă / Foto: Fox News

Un nou set de ghiduri dietetice publicate pe 13 octombrie 2025 în Journal of Human Nutrition and Dietetics și Neurogastroenterology & Motility indică faptul că fructul de kiwi, pâinea de secară și apele cu conținut ridicat de minerale pot contribui la ameliorarea constipației cronice.

Potrivit cercetătorilor, aproximativ una din șase persoane din lume suferă de această afecțiune, iar în Statele Unite procentul variază între 9% și 20% dintre adulți.

Constipația cronică idiopaticăm cea fără o cauză clar identificată, se manifestă prin scaune rare (mai puțin de trei pe săptămână), consistență tare și durere în timpul defecației, se arată într-un material CNN.

Kiwi, un aliat natural pentru digestie

Dr. Eirini Dimidi, profesor asociat în științe nutriționale la King’s College London, explică faptul că noile recomandări umplu un gol existent între cercetarea științifică și sfaturile clinice aplicate.

Acestea oferă medicilor posibilitatea de a oferi pacienților indicații precise și bazate pe dovezi, permițând totodată celor afectați să-și gestioneze mai eficient simptomele.

Spre deosebire de recomandările generale anterioare, care vizau doar creșterea aportului de fibre, ghidul se concentrează pe alimente specifice.

Printre acestea se numără fructul de kiwi, consumat în cantitate de două-trei bucăți pe zi, care s-a dovedit a îmbunătăți funcția digestivă și a reduce disconfortul intestinal.

Kiwi poate fi consumat cu sau fără coajă, aceasta din urmă oferind un aport suplimentar de fibre. Fructul ajută la creșterea volumului și a conținutului de apă al scaunului, stimulează digestia proteinelor și facilitează tranzitul intestinal.

De asemenea, are efecte prebiotice naturale, contribuind la reducerea inflamației și la o digestie mai eficientă.

Alte alimente și obiceiuri utile

Pe lângă kiwi, specialiștii recomandă și alte alimente benefice: prune, pâine de secară, semințe de in, iaurt, portocale, fasole și ovăz. De exemplu, o combinație simplă constă în consumul zilnic a 200 ml de iaurt cu o lingură de semințe de in zdrobite, care oferă probiotice și fibre esențiale.

Persoanele care nu tolerează aceste alimente pot apela la suplimente precum psyllium, o fibră naturală care ajută intestinul să elimine reziduurile și reduce absorbția colesterolului. Doza recomandată este de 10 grame de fibre zilnic, începând treptat cu 3 grame și crescând progresiv.

Activitatea fizică rămâne, de asemenea, o componentă esențială în prevenirea constipației. Chiar și mersul pe jos zilnic poate îmbunătăți funcționarea tractului digestiv.

Noile ghiduri sunt rezultatul a patru analize sistematice care au evaluat peste 75 de studii clinice randomizate privind intervențiile alimentare pentru constipația cronică. Concluzia experților este clară: o dietă echilibrată, bogată în fructe precum kiwi și completată de mișcare moderată, poate fi una dintre cele mai simple și eficiente metode de a menține sănătatea digestivă.

Nota redacției Playtech: Acest articol are caracter informativ și nu înlocuiește un consult medical; vă sfătuim să cereți întotdeauna sfatul medicului specialist sau un consult de specialitate înainte de a începe sau modifica orice rutină de exerciții sau evaluări la domiciliu.

