01 nov. 2025 | 08:58
de Cristian Cojocaru

Confirmare pentru noul Siri pe iOS și parteneriate IA cu rivalii: când vine lansarea

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Confirmare pentru noul Siri pe iOS și parteneriate IA cu rivalii: când vine lansarea
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Apple își reafirmă planul pentru „noul Siri” pe iPhone și Mac, mizând pe o versiune mult mai inteligentă în 2026. Tim Cook a confirmat direcția, fără dată fixă, și a lăsat deschisă posibilitatea unor parteneriate cu competitori din zona AI, pentru a accelera capabilitățile asistentului.

Ce promite noul siri

Noua iterație este gândită ca un asistent proactiv: va înțelege contextul acțiunilor curente, va analiza emailuri și mesaje pentru a formula răspunsuri mai utile și ar trebui să coordoneze aplicațiile native cu mai puține comenzi explicite. Obiectivul: un Siri care „face”, nu doar „răspunde”, cu timpi mai buni și erori mai puține.

După prezentarea ambițioasă din 2024 și criticile privind stadiul real al dezvoltării, Apple a trecut printr-o reorganizare internă. Mesajul actual vizează calmarea investitorilor: proiectul merge înainte, iar compania spune că lucrează intens la partea practică, fiabilitate, confidențialitate și integrare profundă în iOS și macOS.

Calendarul și posibile alianțe AI

Lansarea este anunțată pentru 2026, fără angajament pe o zi anume. În culise, surse din industrie indică o fereastră posibilă în primăvară, în jurul unui update major de iOS — informație neoficială, care poate suferi modificări până la anunțul final.

Pe lângă dezvoltarea internă, Apple explorează integrarea unor modele AI externe direct în iOS și macOS, notează Bloomberg. În prezent, utilizatorii pot apela opțional la ChatGPT pentru anumite rezultate; pe viitor, ar putea apărea integrări și cu alți furnizori (de exemplu, modele Google sau Mistral), într-o arhitectură „multi-model” care să suplinească rapid eventualele goluri funcționale. Cheia, promite Apple, rămâne protecția datelor: procesări la nivel de dispozitiv când este posibil și canale de confidențialitate controlate pentru cererile din cloud.

Dacă pariul reușește, „Siri 2.0” ar trece de la un asistent reactiv la un agent AI orchestrat, capabil să înțeleagă intenții, să automatizeze pași și să ofere răspunsuri ancorate în context — fără a compromite experiența și intimitatea utilizatorilor.

