Confident Impact, cel mai nou business axat pe sustenabilitate în comunicare corporate și de brand din cadrul The Confident Group

The Confident Group, cunoscut în Europa Centrală și de Est pentru proiectele sale de comunicare de brand și marketing, intră într-o nouă etapă de dezvoltare prin lansarea diviziei Confident Impact . Noua linie de business vine ca un răspuns direct la creșterea nevoilor de sustenabilitate în mediul corporativ și promite o abordare completă – de la audit ESG și raportare, până la certificări și soluții digitale pentru măsurarea amprentei de carbon.

Cu această lansare, Confident Impact se poziționează ca un one stop shop în domeniul sustenabilității, reunind într-o singură platformă servicii integrate care vizează atât companiile mari, cât și întreprinderile mijlocii. Noul segment va oferi inclusiv programe de training, sprijin juridic pentru conformitate legislativă, dar și proiecte de comunicare specializate pentru CSR și wellbeing la locul de muncă.

În viziunea fondatoarei The Confident Group, Mara Constantin Gojgar, comunicarea rămâne importantă, însă nu este decât o piesă într-un mecanism mai complex. „Am creat un produs complet, gândit să răspundă nevoilor tot mai sofisticate ale companiilor. În noua structură, comunicarea este dublată de audituri, training-uri, raportări și instrumente concrete care generează impact măsurabil în zona sustenabilității.”

Diana Dincă-Lupu preia conducerea noii divizii Confident Impact

Pentru a coordona această transformare, The Confident Group a desemnat-o pe Diana Dincă-Lupu în rolul de Head of Sustainability . Cu peste 14 ani de experiență în comunicare corporate și brand în industrii strategice, Diana este una dintre puținele persoane din România care dețin certificarea internațională de Sustainability Communications Specialist , acordată de Chartered Institute of Public Relations (CIPR) .

Diana subliniază că sustenabilitatea nu mai este un element opțional, ci o direcție obligatorie pentru orice organizație responsabilă. „Ne propunem să sprijinim companiile să integreze sustenabilitatea într-un mod practic, cu rezultate concrete. Vom construi o echipă dedicată, orientată spre soluții, care poate genera un impact real, atât în organizație, cât și în comunitate.”

Confident Impact va reprezenta, totodată, un pilon important în cifra de afaceri a grupului, compania estimând că această divizie va contribui cu 25% din veniturile totale până la finalul anului 2026 . Investiția în formarea internă și parteneriatele strategice arată un angajament pe termen lung față de un domeniu în care expertiza reală este tot mai căutată.

Despre Confident Group și expansiunea sa europeană

The Confident Group activează în București și Barcelona și este structurat ca un cluster de companii specializate în comunicare corporate și marketing. Grupul este alcătuit în prezent din două entități: CONFIDENT – Marketing communications și VENUS FIVE – servicii de producție foto și video . Cu o activitate de peste 14 ani pe piața românească, CONFIDENT a coordonat campanii pentru peste 80 de clienți, printre care AVIS, CBRE, DSV, Endava, Hama, Mobexpert, Roche Diagnostics și Xiaomi.

Grupul are o prezență solidă în industrii precum tehnologie, retail, pharma, real estate, auto și mobilitate, B2B și FMCG, iar portofoliul reflectă un mix de companii internaționale și branduri locale cu ambiții globale. Datorită acestei poziționări, The Confident Group a fost premiat în numeroase competiții de business și comunicare, obținând inclusiv titlul de Consultancy of the Year în 2020 .

Cu lansarea Confident Impact, grupul adaugă o dimensiune esențială portofoliului său – aceea de a transforma comunicarea sustenabilă într-un motor de business cu valoare adăugată, în acord cu provocările climatice și sociale ale prezentului.