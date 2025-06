Concediul pentru creșterea copilului și vechimea în muncă – cum se ia în calcul la pensie

Concediul pentru creșterea copilului este una dintre cele mai importante perioade din viața unui părinte, însă ridică frecvent întrebări legate de impactul său asupra carierei, vechimii și pensiei. Conform legislației în vigoare în România, această perioadă nu doar că este protejată, dar și recunoscută oficial în calculul drepturilor sociale și profesionale ale angajatului.

Perioada concediului este recunoscută ca vechime și stagiu de cotizare

Legea prevede în mod clar că perioada concediului pentru creșterea copilului este asimilată vechimii în muncă , vechimii în specialitate și stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Reglementarea cheie este prevăzută în OUG nr. 111/2010 , care stabilește că orice persoană care beneficiază de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului va avea această perioadă recunoscută în mod legal ca stagiu de cotizare și vechime.

Această prevedere este susținută și de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii , care, la articolul 14, confirmă faptul că această perioadă este luată în calcul pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, pensiei anticipate sau altor drepturi sociale.

Concret, dacă te afli în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul unui copil cu dizabilități), acea perioadă este considerată identică cu timpul în care ai fi fost angajat și ai fi lucrat efectiv din perspectiva sistemului de pensii.

Cum afectează concediul salarizarea și cariera

În domeniul public, unde grila de salarizare și accesul la grade profesionale superioare sunt strâns legate de vechimea în muncă, recunoașterea concediului pentru creșterea copilului este crucială. Această perioadă contează pentru:

promovări în grad sau funcție;

stabilirea tranșei de salarizare;

acordarea unor beneficii sau sporuri.

Și în sectorul privat, chiar dacă nu există o reglementare la fel de rigidă, angajatorii sunt obligați să recunoască această perioadă ca parte a vechimii în muncă. Asta înseamnă că nu pot exclude anii în care ai fost în concediu de creștere a copilului atunci când calculează vechimea totală sau când aplică criterii interne pentru beneficii ori avansări.

De asemenea, salariatul își păstrează statutul de asigurat în sistemul public de sănătate fără să fie nevoit să plătească contribuții , iar contractul de muncă rămâne suspendat, nu încetat.

Drepturi suplimentare și protecție legală în timpul concediului

Un alt aspect esențial este protecția legală pe care o are persoana aflată în concediu. Conform legii, angajatorul nu are dreptul să înceteze raportul de muncă sau de serviciu pe durata acestui concediu, cu excepția unor situații foarte bine definite (ex. falimentul companiei). Așadar, părintele care își asumă responsabilitatea creșterii copilului beneficiază de garanții solide în fața eventualelor abuzuri din partea angajatorului.

În plus, perioada este valorificată inclusiv pentru obținerea altor drepturi din sistemul de asigurări sociale, cum ar fi indemnizația de șomaj, acolo unde vechimea în muncă este o condiție esențială.