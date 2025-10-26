Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
26 oct. 2025 | 15:50
de Badea Violeta

Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii

Social
Concedierea în 2025: ce drepturi au angajații și ce greșeli pot costa scump angajatorii
Ce pot cere angajatii si ce sanctiuni risca angajatorii

Într-o piață a muncii din ce în ce mai dinamică, cunoașterea drepturilor angajaților și a obligațiilor angajatorilor este esențială pentru prevenirea litigiilor. O concediere trebuie gestionată cu atenție, respectând procedurile legale pentru a evita consecințe financiare și reputaționale serioase.

Ce concedieri pot fi dispuse din motive care țin de persoana angajatului

Codul muncii prevede mai multe situații în care angajatorul poate concedia un salariat din motive care țin direct de persoana acestuia. Concedierea disciplinară intervine atunci când angajatul săvârșește abateri grave sau repetate, iar cercetarea disciplinară prealabilă este obligatorie. Lipsa acestei etape poate face ca decizia să fie nulă.

Concedierea pentru necorespundere profesională se aplică când salariatul nu mai poate îndeplini atribuțiile postului la standardele cerute, iar înainte de decizie trebuie realizată o evaluare obiectivă.

Vezi și:
Inteligența artificială transformă piața muncii din România: locurile de muncă nu dispar, ci se reinventează
Meta dă afară sute de angajați din divizia de inteligență artificială. Ce a dus la situația aceasta, de fapt?

De asemenea, concedierea pentru incapacitate de muncă permanentă necesită confirmarea comisiei medicale, iar salariatul beneficiază de compensații conform contractului colectiv sau individual de muncă. În caz de arest preventiv mai mare de 30 de zile, salariatul poate fi concediat temporar, cu dreptul la reintegrare dacă este achitat ulterior.

Cum se face concedierea pentru motive care nu țin de angajat

Când motivele nu țin de persoana angajatului, concedierea poate fi individuală pentru motive economice sau colectivă. Aceasta din urmă presupune încetarea contractelor a cel puțin 10% din personal într-o perioadă de 30 de zile, respectând procedurile de informare și consultare cu sindicatul, precum și notificarea ITM și a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.

Deciziile trebuie să fie reale și temeinic justificate, iar angajatorii trebuie să evite orice simulare sau desființare fictivă a posturilor, pentru a nu risca anularea concedierii în instanță.

Ce riscuri implică concedierea nelegală pentru angajatori

Nerespectarea procedurilor legale poate atrage anularea deciziei și reintegrarea salariatului. Angajatorul poate fi obligat să plătească salariile pierdute, contribuțiile sociale aferente și, eventual, daune morale.

Litigiile pot afecta serios reputația și imaginea companiei, mai ales în domenii unde transparența și conformitatea juridică sunt absolut esențiale.

Ce drepturi au angajații și la ce trebuie să fie atenți

Salariații pot contesta concedierea în termen de 45 de zile, iar instanța verifică legalitatea, temeinicia și respectarea procedurii. Ei beneficiază de preaviz, indemnizații compensatorii, servicii de reintegrare profesională și protecție împotriva concedierii abuzive.

Cunoașterea acestor drepturi permite protecția reală și evitarea pierderilor nejustificate. Documentarea completă a procedurilor de concediere, inclusiv convocările, evaluările, notificările și procesele-verbale, protejează angajatorii și clarifică situația angajaților.

În același timp, salariații trebuie să cunoască legislația și să solicite sprijin juridic atunci când consideră că drepturile lor sunt încălcate. Concedierea este o măsură excepțională și trebuie tratată cu responsabilitate, echilibrând interesele angajatorului și protecția angajatului.

Un vortex polar se apropie de România: Meteorologii avertizează că urmează cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani. Când vin primele ninsori
Recomandări
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
A mers 2831 km cu un singur plin într-o Skoda diesel, iar asta reaprinde febra motoarelor pe motorină
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
Poți vinde o casă dobândită prin uzucapiune? Ce spun specialiștii despre condițiile legale în 2025
China acoperă un deșert cu panouri solare, cu efecte ecologice neașteptat de pozitive
China acoperă un deșert cu panouri solare, cu efecte ecologice neașteptat de pozitive
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii caută un bărbat care a tras spre o mașină parcată – vehiculul a fost avariat, nu sunt victime
Focuri de armă în Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii caută un bărbat care a tras spre o mașină parcată – vehiculul a fost avariat, nu sunt victime
Greșeala periculoasă pe care a făcut-o turistul canadian atacat de urs. Bărbatul are răni grave la cap
Greșeala periculoasă pe care a făcut-o turistul canadian atacat de urs. Bărbatul are răni grave la cap
Donald Trump a dansat pe covorul roșu la sosirea sa în Malaezia VIDEO
Donald Trump a dansat pe covorul roșu la sosirea sa în Malaezia VIDEO
Câți bani a costat real Catedrala Mântuirii Neamului din bugetul de stat. Diferențe mari față de cifrele BOR
Câți bani a costat real Catedrala Mântuirii Neamului din bugetul de stat. Diferențe mari față de cifrele BOR
Donald Trump, propus pentru Premiul Nobel pentru Pace după acordul dintre Cambodgia și Thailanda
Donald Trump, propus pentru Premiul Nobel pentru Pace după acordul dintre Cambodgia și Thailanda
Revista presei
Adevarul
Unul dintre cele mai misterioase locuri de pe pământ și secretele sale. Unde se află Area 51 a Egiptului și ce se ascunde în adâncurile pământului
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Rugăciuni de Sfântul Dumitru: Cum să te rogi pentru protecție și împlinire
Playtech Știri
Horoscop duminică, 26 octombrie 2025. Zodia care primește protecție divină de Sfântul Dumitru
Playtech Știri
Durerea neștiută ce o marcase pe avocata Vasilica Enache, victima exploziei din Rahova. Trădarea care i-a frânt inima înainte de tragedie: „Unii iubesc mai mult banii”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...