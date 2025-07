Comuna din România invadată de scorpioni, pe fondul temperaturilor extreme. Fenomenul neobișnuit, explicat de specialiști

Canicula din această vară a dus la apariția unui fenomen neobișnuit în comuna Colți din județul Buzău. Zeci de exemplare de Euscorpius carpathicus, cunoscuți sub numele de scorpioni carpatini, au fost observați în zonele stâncoase și la marginea pădurilor, ascunși printre pietre și vegetație uscată.

Un fenomen explicat de experți în geologie și biodiversitate

Această specie endemică s-a extins treptat în ultimii ani, ajungând să fie întâlnită nu doar în Colți, ci și în localități învecinate precum Mânzălești, Lopătari și Pârscov. Condițiile geologice unice din această zonă a țării, dar și temperaturile din ce în ce mai ridicate, au creat mediul perfect pentru dezvoltarea și supraviețuirea acestor arahnide.

Managerul Geoparcului UNESCO „Ținutul Buzăului”, vulcanologul Răzvan Popa, a oferit detalii despre originile și răspândirea scorpionilor în această regiune. Potrivit acestuia, în Colți există straturi de roci vechi de aproximativ 20 de milioane de ani, formate din cenușă vulcanică bogată în siliciu, care au permis dezvoltarea unor alge microscopice – diatomee. Aceste roci, care rețin foarte bine căldura și se crapă ușor, le oferă scorpionilor adăposturi excelente pe timpul iernii.

„Sunt niște depozite de roci foarte interesante care i-au permis să supraviețuiască iarna. Scorpionii se ascund în crăpăturile respective, este mai călduț iarna”, a explicat Răzvan Popa.

Tot el a subliniat că apele sărate din adâncime, corozive și călduțe, contribuie suplimentar la formarea unui habitat favorabil pentru aceste viețuitoare.

Ce spun localnicii despre scorpioni și cât de periculoși sunt

Localnicii din Colți sunt familiarizați cu prezența acestor scorpioni și, deși îi evită, nu se tem de ei în mod exagerat. Unul dintre aceștia, Ciprian Ionuț Chiriac, a povestit pentru AGERPRES experiența sa:

„Eram copil când i-am văzut prima oară. De obicei ies în sezonul cald, dar stau ascunși printre pietre. Nu i-am mai văzut prin alte părți, nici nu am căutat. Nu mi-e teamă, văd că cel puțin în zone din acestea semiaride sunt prezenți. Nu am auzit de oameni mușcați și din ce am mai citit nu sunt la fel de veninoși ca rudele din deșert, sunt mult mai mici.”

Scorpionul carpatic are dimensiuni reduse, între 1,5 și 4 cm, și este activ mai ales noaptea. Ziua, se ascunde sub pietre, în crăpăturile stâncilor sau sub scoarța arborilor uscați. Potrivit specialiștilor, veninul său nu este letal și are o putere comparabilă cu cea a unei înțepături de viespe.

„Sunt veninoși, dar nu sunt periculoși. Cunosc persoane care au fost înțepate și li s-a umflat mâna, dar altfel veninul are aceeași intensitate ca al unei viespi. Este bine să îi lăsăm, nu sunt dăunători. Mănâncă insecte, nu atacă oameni”, a adăugat Răzvan Popa.

Protejarea speciei și riscurile pentru habitatul lor natural

Scorpionul carpatic este prezent inclusiv în ariile protejate din județul Buzău, cum ar fi Situl de Importanță Comunitară ROSCI0199 Platoul Meledic și Rezervația Naturală Platoul Meledic. Planul de Management Integrat prevede protejarea acestei specii și interzice colectarea sa din zonele naturale.

Eliminarea arborilor uscați din habitatul său natural reprezintă una dintre principalele amenințări la adresa acestei specii. Sub scoarța acestor copaci, scorpionii își găsesc adăpost în timpul zilei, ceea ce face esențială conservarea acestor medii naturale.

Colți, comună montană din județul Buzău, este cunoscută nu doar pentru această prezență exotică, ci și pentru colecția muzeală de chihlimbar – unică în România – și pentru biserica săpată în piatră din Aluniș.