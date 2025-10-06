Compania The Cat Health Company obține o finanțare de 1,2 milioane de dolari pentru a prelungi viața pisicilor

The Cat Health Company, o companie de biotehnologie dedicată longevității feline, a anunțat pe 2 octombrie că a ridicat o nouă rundă de finanțare în valoare de 1,2 milioane de dolari. Fondurile vor fi utilizate pentru accelerarea cercetărilor clinice, dezvoltarea de noi terapii și extinderea echipei, cu scopul de a aduce pe piață soluții inovatoare care să ofere pisicilor de companie o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Investiția marchează un pas important nu doar pentru companie, ci și pentru întreaga industrie veterinară, care începe să se concentreze din ce în ce mai mult pe terapii de longevitate și pe combaterea bolilor asociate vârstei.

Investitori de top și încredere sporită în proiect

Noua rundă de finanțare a fost condusă de Active Aging & Longevity Fund II al Portfolia, la care s-au alăturat 100 Plus Capital (fondul Soniei Arrison), Alex Zhavoronkov – fondatorul unicornului farmaceutic Insilico Medicine – și un grup de investitori privați. Printre aceștia s-a numărat și Early Game Ventures, primul investitor al companiei, care a confirmat astfel încrederea în viziunea și direcția The Cat Health Company.

„Aceasta este mai mult decât o simplă investiție; este un vot de încredere în misiunea noastră de a aduce soluții reale de longevitate pentru domeniul veterinar”, a declarat Alex Vodă, CEO al companiei. La rândul său, Alex Băcița, COO, a subliniat că fondurile obținute vor permite nu doar dezvoltarea de noi programe, ci și extinderea echipei, ceea ce va accelera drumul către piață al terapiilor destinate pisicilor.

Rezultatele intermediare ale studiilor clinice desfășurate până acum au atras atenția unor nume importante din domeniul biotehnologiei și longevității. Validarea științifică a portofoliului a convins investitorii că The Cat Health Company nu propune doar o idee promițătoare, ci și o abordare solidă și scalabilă.

Cercetare clinică și pași spre reglementare

Planurile companiei vizează consolidarea bazei științifice prin publicarea unui nou set de date clinice, programat să apară în curând. Aceste rezultate vor fi esențiale pentru pașii următori, întrucât vor fi incluse în dosarele destinate aprobării de către autoritățile de reglementare, proces ce ar putea începe în 2026.

Până atunci, cercetarea clinică va continua să exploreze terapii menite să combată bolile asociate îmbătrânirii, precum insuficiența renală cronică sau afecțiunile cardiace – probleme frecvente în rândul pisicilor în vârstă. Printr-o abordare bazată pe biotehnologie și pe descoperirile din domeniul longevității umane, compania își propune să aducă în zona veterinară tratamente inovatoare, cu impact direct asupra calității vieții animalelor de companie.

Această direcție reflectă un trend global tot mai vizibil: integrarea cercetării pentru oameni și animale într-un cadru comun, unde progresul în domeniul medical poate aduce beneficii în ambele sensuri.

Fondată cu scopul de a deveni pionier în domeniul longevității feline, The Cat Health Company dezvoltă terapii inovatoare menite să combată îmbătrânirea și bolile asociate acesteia. Prin combinarea cercetării de frontieră cu aplicabilitatea veterinară, compania dorește să schimbe modul în care sunt privite animalele de companie: nu doar ca pacienți în nevoie de tratament, ci ca membri ai familiei care merită o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Noua finanțare confirmă interesul global pentru acest segment și poziționează compania ca un actor important în biotehnologia veterinară. Într-o piață unde inovațiile se concentrau până acum aproape exclusiv pe sănătatea umană, The Cat Health Company reușește să deschidă un drum complet nou.

„Cu această finanțare, putem grăbi pașii pentru a aduce aceste terapii la pisicile care au nevoie de ele cât mai curând”, a adăugat Alex Băcița.

Într-o lume în care cercetarea medicală avansează rapid, dar atenția pentru animalele de companie rămâne adesea secundară, The Cat Health Company oferă un exemplu al modului în care știința poate fi pusă în slujba tuturor ființelor. Cu o echipă dedicată și sprijinul unor investitori de top, compania pare pregătită să schimbe radical perspectivele asupra longevității feline.