Comoara de pe cărare: Un miner din Motru a găsit un obiect misterios ce pare desprins din trecutul glorios al Daciei

Într-un colț liniștit al județului Gorj, o simplă plimbare cu detectorul de metale s-a transformat într-o posibilă descoperire arheologică de excepție. Nelu Vintilescu, miner din Motru și pasionat de explorări metalurgice în timpul liber, a scos din pământ un obiect care pare desprins din trecutul glorios al Daciei. Este vorba despre un inel din aur masiv, cu o greutate de 27 de grame, al cărui design amintește izbitor de faimoasele brățări dacice.

Plimbarea lui Nelu pe o cărare puțin umblată a dus la activarea detectorului, care a semnalat un obiect valoros aflat la circa 25 de centimetri sub sol.

„Mi s-a părut o zonă interesantă, așa mai sălbatică… Am început să detectez și la scurt timp a început să sune foarte frumos. Când am săpat, am dat de acest inel extraordinar”, a povestit el, conform StirileProTV.

Emoționat, dar responsabil, bărbatul a predat imediat bijuteria autorităților pentru expertiză, respectând prevederile legale în vigoare pentru astfel de descoperiri.

În prezent, inelul este în custodia Muzeului Județean Gorj, iar specialiștii au confirmat deja că este o piesă unicat în colecțiile instituției. Arheologii se feresc să tragă concluzii pripite, dar nu exclud o origine antică, dat fiind stilul bijuteriei și compoziția aparent auriferă.

Ce spun arheologii și ce urmează după o astfel de descoperire

Deși este prea devreme pentru concluzii ferme, arheologii de la Muzeul Județean Gorj admit că inelul seamănă, într-adevăr, cu obiecte dacice descoperite anterior. Gheorghe Calotoiu, arheolog al instituției, subliniază: „Nu am mai văzut un astfel de obiect în colecțiile noastre. Se impune o expertiză detaliată. Este posibil să avem în față o descoperire importantă”.

Pe lângă analizarea bijuteriei, urmează o evaluare de teren a zonei în care a fost găsită. Pompiliu Ciolacu, directorul Direcției de Cultură Gorj, a precizat că specialiștii vor investiga dacă locul descoperirii este parte dintr-un sit arheologic mai vast sau dacă este o simplă întâmplare. „Dacă se confirmă că vorbim de o zonă cu potențial arheologic, va fi marcată ca atare. E remarcabil că un cetățean, printr-o pasiune personală, poate contribui la descoperirea unor valori naționale,” a adăugat acesta.

Este important de menționat că, în astfel de cazuri, statul român oferă recompense celor care găsesc obiecte de patrimoniu. Dacă inelul va fi confirmat ca autentic și valoros din punct de vedere istoric, Nelu Vintilescu ar putea primi o sumă importantă, similară altor cazuri. Un precedent recent: un alt gorjean a fost recompensat cu 12.000 de euro pentru descoperirea unor brățări dacice.

Ce înseamnă această descoperire pentru patrimoniul cultural din România

Această întâmplare din Motru ridică o întrebare esențială: cât de mult ne scapă din trecutul nostru pentru că nu avem suficiente resurse sau inițiative pentru cercetări arheologice temeinice? Faptul că tot mai mulți români pasionați de detecția metalelor aduc la lumină artefacte importante arată nu doar potențialul încă neexplorat al solului românesc, ci și nevoia unei colaborări mai strânse între instituții și cetățeni.

De asemenea, descoperirea ridică discuții interesante despre tehnologia care ne ajută azi să vedem în trecut. Nelu Vintilescu a folosit inteligența artificială pentru a căuta informații despre inel, iar algoritmii i-au oferit variante posibile de origine și utilizare. Chiar dacă aceste sugestii sunt departe de o expertiză oficială, ele pot stimula curiozitatea și pot ghida investigațiile preliminare.

Este o combinație fascinantă între tradițional și modern: un om obișnuit, cu un detector de metale și sprijinul tehnologiei, scoate la lumină o piesă ce ar putea avea două mii de ani. Iar dacă se confirmă autenticitatea inelului, nu doar Motru, ci întreaga Românie câștigă o nouă bucată din moștenirea sa istorică.

Așadar, dacă ai o pasiune pentru istorie, natură și tehnologie, poate e momentul să iei și tu un detector de metale și să pornești într-o aventură. Cine știe? Poate chiar sub pașii tăi stă îngropată următoarea mare comoară a Daciei.