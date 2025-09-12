Comic Con 2025 aduce magia pop culture la Arena Națională, începând de astăzi. Program, reguli de acces, bilete

Arena Națională din București se transformă în acest weekend, între 12 și 14 septembrie, într-un univers al benzilor desenate, jocurilor video, cosplay-ului și filmelor de succes. Comic Con 2025 revine cu o ediție spectaculoasă, reunind actori de la Hollywood, artiști vizuali, zeci de expozanți și activități pentru toate vârstele. Evenimentul promite să fie punctul de atracție al toamnei pentru fanii pop culture din România.

Actori celebri și întâlniri de neuitat

Printre invitații de onoare se află opt actori de la Hollywood, pregătiți să se întâlnească cu publicul român. Fanii serialului „The Vampire Diaries” îi pot cunoaște pe Kat Graham și Michael Malarkey, care vor oferi și o sesiune comună de fotografii – o ocazie unică pentru cei care îndrăgesc cuplul Bonnie & Enzo. Din distribuția „Harry Potter” vine Mark Williams, interpretul simpaticului Arthur Weasley, iar fanii universului „Game of Thrones” îl vor recunoaște pe Toby Sebastian, alias Tristane Martell.

Lista continuă cu Royce Pierreson (Istredd din „The Witcher” și King Auberon din „The Sandman”), Sandra Yi Sencindiver și Moe Bar-El („Alien: Earth”), dar și cu George Webster, cunoscut din „The Doll Factory” și „Wedding Season”. Actorul Freddy Carter („Shadow and Bone”) a fost nevoit să își anuleze vizita, însă organizatorii promit că îl vor aduce la ediția din 2026.

Pe lângă sesiunile de autografe și fotografii, invitații vor participa la paneluri și discuții cu fanii, oferindu-le acestora șansa de a afla detalii din culisele producțiilor de succes.

Zone tematice, gaming și cultură japoneză

Comic Con 2025 nu înseamnă doar întâlniri cu vedete. Aleea Artiștilor adună creatori vizuali din România și din străinătate, care își expun lucrările originale și produse inspirate din acestea: postere, pin-uri, tote bags și magneți. Vizitatorii pot achiziționa obiecte de colecție sau pot discuta direct cu artiștii preferați.

Zona de gaming promite cele mai noi jocuri video, dar și titluri retro pentru nostalgici. Participanții pot testa echipamente de ultimă generație sau se pot relaxa în spațiul dedicat boardgame-urilor.

Pentru iubitorii de tradiții nipone, zona Hanami aduce farmecul Japoniei în București: ceremonii autentice de ceai, ateliere de origami, demonstrații de furoshiki și scriere kanji. Muzicienii Tatsuya și Chie Miura vor susține momente artistice la instrumente tradiționale, completând experiența cu dansuri specifice.

Unul dintre punctele culminante ale fiecărei ediții rămâne parada și concursul de cosplay, unde participanții dau viață eroilor preferați din filme, seriale, jocuri și anime. Costumele elaborate, energia publicului și atmosfera festivă transformă această secțiune într-un spectacol vizual impresionant.

Program, bilete și reguli de acces

Porțile se deschid vineri, 12 septembrie, de la ora 15:00 până la 20:00, iar sâmbătă și duminică programul este 10:00–19:00. Biletele pot fi achiziționate online de pe tickets.comic-con.ro sau direct de la intrare, în limita locurilor disponibile. Copiii sub șase ani beneficiază de acces gratuit dacă sunt însoțiți de un adult cu bilet valid.

Organizatorii recomandă vizitatorilor să aibă numerar la ei, deoarece nu toți expozanții acceptă plata cu cardul. De asemenea, evenimentul are reguli stricte de securitate: este interzis accesul cu obiecte contondente, sticle, băuturi alcoolice, arme reale sau replici dure, artificii, spray-uri cu aerosoli și substanțe interzise. Recuzita pentru cosplay trebuie realizată din materiale ușoare, precum spumă sau carton, pentru a evita incidentele.

Pentru confortul tuturor participanților, accesul cu animale de companie nu este permis, cu excepția câinilor ghizi ai persoanelor cu dizabilități. În incintă vor exista puncte de prim ajutor și un Info Point pentru obiecte pierdute. Cei care dețin bilete pentru sesiuni de autografe sau fotografii sunt rugați să respecte programul afișat și să ajungă la timp.

Comic Con 2025 la Arena Națională promite trei zile pline de magie, creativitate și divertisment pentru pasionații de pop culture. Cu actori de renume, experiențe interactive și un program bogat, evenimentul devine locul ideal pentru a întâlni personaje preferate, a descoperi artiști noi și a celebra, alături de mii de fani, universul filmelor, jocurilor și benzilor desenate.