Nicușor Dan vorbește pentru prima dată despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: ”Știm parcursul pe teritoriul românesc!”
16 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Codul Rutier 2025 despre parcarea lângă trecerea de pietoni - cum eviți amenda pentru staționare, care este distanța bună
Parcarea sau staționarea lângă trecerea de pietoni

Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care șoferii primesc amenzi în trafic este parcarea neregulamentară lângă trecerile de pietoni. De multe ori, conducătorii auto consideră că dacă lasă mașina câteva minute sau chiar ore în apropierea „zebrei”, nu este nicio problemă. În realitate, legislația rutieră este strictă, iar în 2025 sancțiunile au devenit și mai mari.

Oprirea, staționarea sau parcarea prea aproape de trecerile de pietoni nu doar că îți pot aduce amenzi consistente, dar pun în pericol și siguranța celor care traversează. De aceea, Codul Rutier stabilește clar distanța minimă pe care trebuie să o respecți.

Distanța minimă permisă față de trecerea de pietoni

Conform Articolului 142 litera (e) din OUG 195/2002, actualizat în 2025, este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Aceeași regulă se aplică și pentru staționare, adică orice oprire care depășește 5 minute.

Practic, indiferent dacă vrei să aștepți pe cineva câteva clipe sau să lași mașina pentru mai mult timp, nu ai voie să faci acest lucru la o distanță mai mică de 25 de metri de trecere. În plus, parcarea direct pe marcajul pietonal este complet interzisă și atrage sancțiuni suplimentare.

Respectarea acestei reguli nu ține doar de evitarea amenzii, ci și de siguranță. O mașină parcată prea aproape de o trecere reduce vizibilitatea pietonilor și crește riscul de accidente.

Amenzi și sancțiuni pentru oprirea sau staționarea neregulamentară

Începând cu 2025, odată cu majorarea salariului minim brut la 4.050 lei, valoarea punctului de amendă a crescut, ceea ce face ca sancțiunile pentru oprire și staționare să fie mai usturătoare. Oprirea neregulamentară lângă trecerea de pietoni se sancționează cu o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei, echivalentul a 6-8 puncte de amendă.

În cazul staționării, amenzile pot depăși 1.600 de lei, iar pe lângă acestea, poliția rutieră poate dispune și ridicarea mașinii. În București, costurile pentru recuperarea vehiculului sunt de 200 lei pentru ridicare, 150 lei pentru transport și 150 lei pentru primele 24 de ore de depozitare. Dacă nu îți ridici mașina imediat, tariful crește cu încă 50 de lei pentru fiecare zi suplimentară.

Astfel, dacă întârzii o lună să îți recuperezi mașina, vei plăti aproape 2.000 de lei doar pentru depozitare, pe lângă amenda rutieră. Din acest motiv, este mult mai înțelept să respecți distanța impusă de lege și să cauți un loc de parcare sigur și legal.

