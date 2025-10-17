Codul Rutier 2025 despre circulația pe un drum cu prioritate. Când trebuie să semnalizezi ca să nu iei 600 de lei amendă

Mulți șoferi români încă au o nelămurire legată de modul corect de semnalizare atunci când circulă pe un drum cu prioritate care virează. Dilema este una aparent banală: mai trebuie semnalizată schimbarea de direcție dacă drumul prioritar virează stânga sau dreapta, dar tu îți continui mersul pe el? Codul Rutier 2025 vine cu un răspuns clar, iar necunoașterea acestei reguli poate costa scump – amenda ajunge până la 607,5 lei.

De cele mai multe ori, neînțelegerile apar în intersecții unde drumul principal se curbează, iar cel secundar continuă drept. Mulți conducători auto aleg să nu semnalizeze, considerând că „rămân pe drumul cu prioritate” și deci nu trebuie să indice nicio intenție de schimbare a direcției. În realitate, însă, legea definește semnalizarea nu prin statutul drumului, ci prin manevra efectuată efectiv de vehicul .

Ce spune Codul Rutier 2025 despre semnalizare

Articolul 145 din Codul Rutier prevede expres obligația de a semnaliza orice schimbare de direcție de deplasare, depășire, oprire sau pornire de pe loc . Intenția de virare trebuie comunicată din timp – cu minimum 50 de metri înainte în localități și 100 de metri în afara lor.

Astfel, dacă virezi la stânga sau la dreapta, chiar și pe drumul cu prioritate, trebuie să acționezi semnalul corespunzător. În schimb, dacă circuli drept, fără să modifici traiectoria, nu este necesară nicio semnalizare.

Polițistul rutier Tavi Perțea a explicat clar pe canalul său de YouTube: „Dacă mergi înainte, nu semnalizezi. Dacă drumul cu prioritate virează la stânga, iar tu virezi cu el, trebuie să semnalizezi stânga, pentru că schimbi direcția de mers. Nu are nicio legătură faptul că drumul e prioritar, legea se referă strict la mișcarea autovehiculului.”

Aceeași obligație se aplică și în alte situații frecvente: schimbarea benzii de circulație, oprirea pe dreapta, intrarea sau ieșirea dintr-un sens giratoriu, precum și plecarea dintr-o parcare. În plus, dacă apare o situație care impune reducerea bruscă a vitezei din cauza unui pericol, trebuie activate luminile de avarie.

Ce amenzi riști dacă nu semnalizezi corect

Nerespectarea regulilor de semnalizare este considerată contravenție și se sancționează cu 2 sau 3 puncte-amendă , potrivit actualului Cod Rutier. În 2025, punctul-amendă are valoarea de 202,5 lei, ceea ce înseamnă că șoferii pot fi sancționați cu o sumă cuprinsă între 405 și 607,5 lei .

Deși sancțiunea poate părea minoră, polițiștii atrag atenția că lipsa semnalizării este una dintre cauzele frecvente ale accidentelor ușoare din orașe, în special la intersecțiile cu mai multe direcții de circulație. Semnalizarea nu este doar o obligație legală, ci un instrument esențial de prevenire a coliziunilor și de asigurare a fluenței traficului.

În concluzie, drumul cu prioritate nu te scutește de semnalizare . Dacă schimbi direcția, chiar și în cadrul drumului prioritar, trebuie să folosești luminile corespunzătoare. Regulile din Codul Rutier 2025 pun accent pe claritate și predictibilitate – două elemente esențiale pentru un trafic sigur.