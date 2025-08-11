Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
11 aug. 2025 | 15:44
de Daoud Andra

Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”

Generalist
Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”
FOTO: colaj/Facebook

Afaceristul și filantropul Codin Maticiuc a ales să împărtășească public una dintre cele mai intense și marcante experiențe din viața sa: lupta tatălui său, Ion Maticiuc, cu o boală gravă– cancerul. Povestea, relatată pe rețelele de socializare, surprinde nu doar durerea personală, ci și drumul anevoios al unui fiu care, în fața unui astfel de diagnostic, nu știe încotro s-o apuce.

De la un diagnostic dur, la ajutor pentru alți pacienți

Codin recunoaște că, în primele momente după aflarea veștii, a fost copleșit de întrebări: „Care este cel mai bun medic? Unde găsesc cel mai bun tratament? Este mai bine în România sau în străinătate?”. Răspunsurile au venit de la Monica Althamer, o persoană de încredere, care l-a ghidat pas cu pas. Ea a reușit să ia legătura cu unii dintre cei mai buni medici și profesori din domeniu, să facă programări și să găsească soluția optimă pentru tratamentul tatălui său.

Recomandarea a fost clară: protonoterapie, o procedură care, la acel moment, nu era disponibilă în România. Monica a aranjat urgent internarea la unul dintre cele mai performante centre din Elveția. Surpriza a venit când Codin a aflat că tratamentul, în valoare de 50.000 de euro, putea fi decontat integral de statul român – un drept de care nu avea cunoștință. „Am rămas interziși. Nu știam că avem acest drept și nu eram obișnuiți ca statul să plătească ceva pentru noi”, a mărturisit el.

Vezi și:
Codin Maticiuc intervine în scandalul Beach, Please. Ce spune despre controversele apărute după încheierea festivalului, incidente și mesajul lui Albert NBN: „Nu cred în cenzură, n-aș vrea să existe”. VIDEO EXCLUSIV

Pe parcursul celor opt luni cât a durat tratamentul, Codin a povestit că s-a rugat și a trecut prin momente intense, așteptând să își vadă tatăl din nou pe picioare. După vindecarea acestuia, el a decis să transforme ajutorul primit într-o resursă pentru alți pacienți aflați în situații similare. Astfel, împreună cu Monica Althamer, a înființat NaviCare, un serviciu menit să îi îndrume pe bolnavii care nu știu ce drepturi au sau cum să le obțină, punându-i în legătură cu cei mai buni specialiști și facilitând accesul la tratamente decontate.

„Avem acest drept”

„Când tata a făcut cancer n-am știut încotro s-o apuc. Care e cel mai bun medic? Cel mai bun tratament? În România sau în străinătate? La toate astea mi-a răspuns Monica. Mi-a ghidat fiecare pas. A găsit și apoi a vorbit cu cei mai mari doctori și profesori. Ne-a făcut programări peste tot. Când tata a făcut cancer i-a fost recomandată protonoterapia și tot Monica ne-a spus ca nu există în România și ne-a programat de urgență în Elveția la cel mai tare centru. Apoi ne-a explicat că nici măcar nu trebuie să plătim. Ca statul român va plăti pentru noi, că avem acest drept”, a povestit Codin.

Un detaliu cu totul emoționant din această poveste este faptul că tatăl lui Codin a fost internat într-un salon cu numărul 702. Această cifră are o semnificație aparte pentru afacerist: cu ani în urmă, la secția oncologie, în salonul 702, a cunoscut o tânără bolnavă de cancer, a cărei poveste l-a marcat profund. Din dorința de a-i onora memoria, a început atunci demersurile de renovare a unei părți din spitalul Fundeni. Coincidență sau destin, tatăl său a primit exact același număr de salon.

„Atunci am rugat-o pe Monica să facă ceva cu cei 50.000 de euro pe care statul îi plătise pentru tratamentul tatălui meu, astfel încât să ajutăm și alți oameni. Astăzi, NaviCare are 5 angajați, doi avocați colaboratori și chiar un sistem AI care triază cazurile. Dacă ești disperat și nu știi pe ce drum să o apuci, completează formularul de la comentarii și te vom ghida. Poza este cu tata de atunci, de la externare. Ce salon credeți că a prins? 702. Întâmplare? Nu știu, spuneți voi.”, a scris Codin pe Facebook.

Cei care își doresc să susțină cauza și să contribuie la dezvoltarea serviciului de navigație de pacienți o pot face prin SMS la 8835, cu textul ”Ajutor”.

Ce este fenomenul Calima și cum ne afectează. Cod roșu de caniculă în România, temperaturi peste 40°C
Recomandări
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic
Cultura românească între susținere reală și concurență neloială din partea statului: Cultura ca pilon social și economic
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Jackie Chan critică filmele actuale de la Hollywood: „Nu mai sunt cineaști, ci oameni de afaceri”
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
O parcare din România este sufocată de deșeuri. Lipsa camerelor de supraveghere face imposibilă prinderea vinovaților
La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”
La fel ca David Popovici, și Ștefania Uță a fost la un pas să se retragă de la Campionatele Europene de Atletism din Tampere, Finlanda. ”Cumva, a reușit să se adune!”
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Remorca-baterie de 3 tone care poate încărca mașini electrice rapid, dar cu pierderi mari de eficiență
Paradox tipic românesc: pentru joburile entry-level patronii cer ani grei de experiență
Paradox tipic românesc: pentru joburile entry-level patronii cer ani grei de experiență
Revista presei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința de la Ialta
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Playtech Știri
Copacul „toxic” pe care grădinarii nu-l recomandă pentru curte. Alte patru specii ar trebui evitate, spun specialiștii
Playtech Știri
Irinel Columbeanu a pus la punct detaliile pentru propria înmormântare. A ales o persoană de încredere care să îndeplinească instrucțiunile lăsate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William