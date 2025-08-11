Codin Maticiuc a vorbit pentru prima dată despre cea mai dificilă perioadă din viața lui. „Când tata a făcut cancer am strâns o iconiță în mână timp de opt luni de zile”

Afaceristul și filantropul Codin Maticiuc a ales să împărtășească public una dintre cele mai intense și marcante experiențe din viața sa: lupta tatălui său, Ion Maticiuc, cu o boală gravă– cancerul. Povestea, relatată pe rețelele de socializare, surprinde nu doar durerea personală, ci și drumul anevoios al unui fiu care, în fața unui astfel de diagnostic, nu știe încotro s-o apuce.

De la un diagnostic dur, la ajutor pentru alți pacienți

Codin recunoaște că, în primele momente după aflarea veștii, a fost copleșit de întrebări: „Care este cel mai bun medic? Unde găsesc cel mai bun tratament? Este mai bine în România sau în străinătate?”. Răspunsurile au venit de la Monica Althamer, o persoană de încredere, care l-a ghidat pas cu pas. Ea a reușit să ia legătura cu unii dintre cei mai buni medici și profesori din domeniu, să facă programări și să găsească soluția optimă pentru tratamentul tatălui său.

Recomandarea a fost clară: protonoterapie, o procedură care, la acel moment, nu era disponibilă în România. Monica a aranjat urgent internarea la unul dintre cele mai performante centre din Elveția. Surpriza a venit când Codin a aflat că tratamentul, în valoare de 50.000 de euro, putea fi decontat integral de statul român – un drept de care nu avea cunoștință. „Am rămas interziși. Nu știam că avem acest drept și nu eram obișnuiți ca statul să plătească ceva pentru noi”, a mărturisit el.

Pe parcursul celor opt luni cât a durat tratamentul, Codin a povestit că s-a rugat și a trecut prin momente intense, așteptând să își vadă tatăl din nou pe picioare. După vindecarea acestuia, el a decis să transforme ajutorul primit într-o resursă pentru alți pacienți aflați în situații similare. Astfel, împreună cu Monica Althamer, a înființat NaviCare, un serviciu menit să îi îndrume pe bolnavii care nu știu ce drepturi au sau cum să le obțină, punându-i în legătură cu cei mai buni specialiști și facilitând accesul la tratamente decontate.

„Avem acest drept”

„Când tata a făcut cancer n-am știut încotro s-o apuc. Care e cel mai bun medic? Cel mai bun tratament? În România sau în străinătate? La toate astea mi-a răspuns Monica. Mi-a ghidat fiecare pas. A găsit și apoi a vorbit cu cei mai mari doctori și profesori. Ne-a făcut programări peste tot. Când tata a făcut cancer i-a fost recomandată protonoterapia și tot Monica ne-a spus ca nu există în România și ne-a programat de urgență în Elveția la cel mai tare centru. Apoi ne-a explicat că nici măcar nu trebuie să plătim. Ca statul român va plăti pentru noi, că avem acest drept”, a povestit Codin.

Un detaliu cu totul emoționant din această poveste este faptul că tatăl lui Codin a fost internat într-un salon cu numărul 702. Această cifră are o semnificație aparte pentru afacerist: cu ani în urmă, la secția oncologie, în salonul 702, a cunoscut o tânără bolnavă de cancer, a cărei poveste l-a marcat profund. Din dorința de a-i onora memoria, a început atunci demersurile de renovare a unei părți din spitalul Fundeni. Coincidență sau destin, tatăl său a primit exact același număr de salon.

„Atunci am rugat-o pe Monica să facă ceva cu cei 50.000 de euro pe care statul îi plătise pentru tratamentul tatălui meu, astfel încât să ajutăm și alți oameni. Astăzi, NaviCare are 5 angajați, doi avocați colaboratori și chiar un sistem AI care triază cazurile. Dacă ești disperat și nu știi pe ce drum să o apuci, completează formularul de la comentarii și te vom ghida. Poza este cu tata de atunci, de la externare. Ce salon credeți că a prins? 702. Întâmplare? Nu știu, spuneți voi.”, a scris Codin pe Facebook.

Cei care își doresc să susțină cauza și să contribuie la dezvoltarea serviciului de navigație de pacienți o pot face prin SMS la 8835, cu textul ”Ajutor”.