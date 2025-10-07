Cod roșu de vreme rea în România: Raed Arafat, apel către populație: „Activați alertele RO-Alert!” Ce trebuie să aibă fiecare român în casă

Autoritățile au ridicat nivelul de alertă și au mobilizat forțe suplimentare în județele aflate sub cod roșu și cod portocaliu de ploi torențiale și descărcări electrice.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a declarat la Digi24 că echipaje de intervenție au fost trimise deja în teren, dotate cu motopompe, bărci și echipamente de salvare, pregătite să intervină rapid în zonele cu risc de inundații.

Arafat: „Evitați deplasările și fiți pregătiți pentru fenomene extreme”

Codul roșu, inițial emis pentru Constanța, Călărași și Ialomița, a fost extins și pentru București, Ilfov și Giurgiu, unde cantitățile de apă pot depăși 100 l/mp, ajungând izolat chiar la 140 l/mp.

„Din alertele transmise de ANM, am cerut deja prefecților din zonele vizate să convoace comitetele pentru situații de urgență și să ia toate măsurile necesare”, a spus Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că inspectoratele pentru situații de urgență din toată țara au fost puse în mișcare.

„Pe partea de pregătire a forțelor, inspectoratele realizează manevre și trimit oameni în zonele de cod roșu. Giurgiu va primi forțe suplimentare, motopompe și bărci. Din zona verde vin efective către zona roșie”, a explicat acesta.

Arafat a transmis un apel ferm către cetățeni:

„Sfatul nostru este ca oamenii să fie atenți, să evite deplasările nenecesare în zonele aflate sub cod roșu sau portocaliu, să fie atenți la obiectele care pot cădea din cauza vântului și să urmeze doar recomandările autorităților. Activați mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările în timp real.”

Ce trebuie să aibă oamenii în casă

Raed Arafat a subliniat că sistemul RO-ALERT va fi principalul mijloc de comunicare, alături de mass-media și conturile oficiale ale DSU.

„Activați mesajele RO-ALERT, pentru că prin ele vom comunica rapid. Pe lângă mass-media, vom folosi rețelele sociale și alertele de urgență pentru informări imediate”, a precizat el.

Șeful DSU a avertizat că în perioada codului roșu pot apărea fenomene neprevăzute, de aceea oamenii trebuie să fie pregătiți.

„Dacă apare ceva dincolo de avertizarea de bază, trebuie să înțeleagă că, pe toată durata codului, pot apărea fenomene extreme. Să fie pregătiți între orele 21:00 și 15:00 mâine după-amiază”, a explicat Arafat.

El a recomandat ca fiecare gospodărie să aibă alimente neperisabile, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, dar și o lanternă și un radio portabil pentru a putea urmări recomandările autorităților în cazul întreruperilor de curent.

În privința școlilor, Raed Arafat a anunțat că deciziile de suspendare a cursurilor se vor lua local, în funcție de evoluția fenomenelor meteo:

„Comitetele județene vor analiza fiecare situație și vor decide dacă este necesară închiderea unităților de învățământ. Se va proceda diferit, în funcție de severitatea vremii.”

Forțe suplimentare în teren

Autoritățile au anunțat suplimentarea echipajelor de intervenție în mai multe județe din sud-estul țării, acolo unde sunt așteptate cele mai abundente ploi.

„La fiecare cod roșu, ridicăm nivelul de alertă și facem această manevră de forțe, conform procedurilor standard. Continuăm monitorizarea permanentă și intervenim acolo unde este necesar”, a conchis Raed Arafat.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, codul roșu de ploi și furtuni va fi valabil până miercuri la ora 15:00, iar codul portocaliu acoperă sud-estul țării, cu precipitații de până la 100 l/mp într-un interval scurt de timp.