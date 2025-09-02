Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
02 sept. 2025 | 08:26
de Ozana Mazilu

Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi

ECONOMIE
Coaliția discută posibilitatea majorării TVA la 23% din 2026. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi
Motivele si consecințele luării în calcul a unei noi creșteri a TVA

Guvernul se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a găsi soluții la problema deficitului bugetar, iar printre scenariile luate în calcul se numără și o nouă creștere a taxei pe valoare adăugată. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR și UDMR analizează varianta majorării TVA cu două puncte procentuale, până la 23%, începând cu anul 2026. O astfel de măsură ar putea fi aplicată dacă veniturile la buget nu vor înregistra creșteri considerabile în perioada următoare.

Contextul acestor discuții este unul complicat: România trebuie să reducă deficitul bugetar conform angajamentelor față de Comisia Europeană, în timp ce cheltuielile statului, inclusiv cele pentru apărare, sunt prognozate să crească. În lipsa unor venituri suplimentare consistente, Guvernul caută soluții care să asigure echilibrul bugetar.

Surse guvernamentale citate de Profit.ro au precizat că, în ciuda măsurilor fiscale aplicate la 1 august, care au adus taxe mai mari pentru mai multe sectoare economice, deficitul bugetar rămâne ridicat. Guvernul are nevoie de câteva miliarde de lei pentru rectificarea bugetară, iar anul viitor presiunea va fi și mai mare.

Astfel, majorarea TVA de la 21% la 23% este analizată ca o măsură de rezervă, aplicabilă doar dacă alte soluții de creștere a veniturilor nu vor da rezultate. Deocamdată, această variantă nu a fost discutată oficial în cadrul coaliției, însă ideea există pe masa decidenților și ar putea căpăta contur în funcție de evoluția economiei până la finalul anului.

Un alt element luat în calcul este menținerea pensiilor și a salariilor bugetarilor la nivelurile actuale în 2026, ceea ce ar permite Guvernului să reducă cheltuielile. Totuși, chiar și cu aceste măsuri de austeritate, creșterea veniturilor bugetare rămâne esențială pentru respectarea regulilor fiscale europene.

HoReCa, sub presiunea egalizării TVA

Un alt subiect de discuție în interiorul coaliției privește sectorul HoReCa. Cota redusă de TVA aplicată acestui domeniu a fost deja modificată la 1 august, crescând de la 9% la 11%. Totuși, autoritățile analizează varianta ca, din 2026, TVA în HoReCa să fie egalizată la nivelul general, adică 21%.

Această perspectivă a stârnit nemulțumiri în rândul hotelierilor și operatorilor din domeniu, care afirmă că anul 2025 a fost deja cel mai slab din ultimii trei. O creștere suplimentară a taxelor, spun ei, ar putea împinge numeroase afaceri la limită, cu efecte negative asupra turismului și economiei locale.

Deocamdată, decizia nu a fost luată, dar discuțiile rămân deschise. Dacă economia nu va performa mai bine în ultimele luni ale anului, presiunea pentru majorarea cotei de TVA în HoReCa ar putea crește.

Consecințele unei eventuale majorări a TVA

O creștere a TVA la 23% ar avea efecte directe asupra consumatorilor și mediului de afaceri. Prețurile bunurilor și serviciilor ar crește corespunzător, iar puterea de cumpărare ar putea fi afectată într-un context economic deja dificil. În plus, majorarea TVA poate influența negativ investițiile și poate accentua presiunea asupra companiilor, în special asupra celor mici și mijlocii.

Pentru stat, o astfel de măsură ar putea aduce venituri suplimentare importante, însă costul social și economic ar putea fi semnificativ. Experiențele anterioare au arătat că majorarea TVA nu este lipsită de riscuri: poate frâna consumul și poate crește economia subterană, reducând astfel o parte din beneficiile fiscale așteptate.

În lipsa unei decizii ferme, totul depinde de felul în care economia va evolua până la sfârșitul lui 2025. Dacă veniturile la buget vor crește suficient, coaliția ar putea renunța la scenariul unei noi majorări a TVA. În caz contrar, 2026 ar putea aduce pentru români un nou val de scumpiri și o presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.

Discuțiile privind creșterea TVA la 23% rămân, deocamdată, la nivel de scenariu, dar ele arată clar că statul se află într-o situație dificilă și caută soluții de avarie pentru a face față angajamentelor bugetare. Chiar dacă decizia finală nu a fost luată, posibilitatea unei noi majorări fiscale ar trebui privită cu atenție, atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri, pentru că efectele ei s-ar resimți în întreaga economie.

