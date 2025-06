CMF Buds 2 by Nothing, probabil cea mai bună afacere în materie de căști complet wireless. Frumoase, de cursă lungă și cu autonomie de invidiat la 250 de lei

Lansarea unor noi căști true wireless într-o piață deja aglomerată nu mai impresionează pe nimeni, dacă produsul nu bifează toate capitolele esențiale: design, sunet, autonomie și preț corect. CMF Buds 2 by Nothing reușesc, surprinzător pentru segmentul lor de 250 de lei, să livreze un pachet care nu cere compromisuri majore. Sunt ușoare, arată diferit față de clasicul alb lucios și, mai ales, sună cu mult peste media pentru gama entry level. Nucleul promisiunii este clar: le pui în buzunar dimineața și uiți de încărcare până aproape de weekend.

Design minimal și confort pe termen lung

La prima vedere, carcasa aproape pătrată, cu margini rotunjite și finisaj mat, inspiră un aer jucăuș tipic Nothing. Variantele Dark Grey, Light Green și Orange aduc un plus de personalitate fără să te oblige la culori stridente dacă preferi discreția. Clapeta are un click magnetic satisfăcător, iar cei 41,5 g ai cutiei sunt echilibrul perfect între portabilitate și anduranță.

Căștile propriu-zise cântăresc numai 4,5 g fiecare și adoptă un profil rotunjit, în genul unui „bob de fasole” cu bețișor scurt, ceea ce face ca ținuta în ureche să fie stabilă chiar la jogging ușor. Eu am făcut mai multe sesiuni de alergare cu ele în urechi și nu am avut sentimentul că îmi joacă, pentru a avea tendința de a le refixa. Trei seturi de vârfuri/pernițe din silicon (S, M, L) te ajută să găsești etanșeitatea optimă pentru bas și izolare. Materialul mat respinge bine amprentele, păstrând aspectul curat după ore întregi de utilizare.

Tehnologie audio adaptivă și funcții smart la nivel înalt

În interior, driverul dinamic de 11 mm cu diafragmă PMI + PU livrează un răspuns surprinzător de echilibrat pe medii și înalte, iar Ultra Bass Technology 2.0 adaugă punch fără a copleși restul frecvențelor, după cum vei simți în Dirty de la Tony Dark Eyes. Dirac Opteo ajustează digital profilul sonor, permițând un soundstage amplu chiar și pe formate AAC. Cu alte cuvinte, s-ar putea să te surprindă plăcut când vine vorba de spațialitatea instrumentelor în piese precum Back to Black de la The Cooltrane Quartet feat Dinah York. Pentru conținut video și gaming, modul Spatial Audio creează o senzație 3D credibilă, fără întârzieri deranjante datorită Bluetooth 5.4.

Pe partea de liniște, Hybrid ANC de 48 dB plus Environmental Adaptive ajustează filtrarea în timp real, astfel încât naveta în metrou sau traficul stradal devin un zumzet abia perceptibil. Funcția de transparență, activată printr-o atingere lungă, păstrează dialogul natural în birou. Șase microfoane cu Clear Voice 3.0 și algoritmi AI se ocupă de apeluri, iar Wind-Flow 2.0 reduce șuieratul vântului când ești pe bicicletă pentru interlocutorul de la capătul firului.

În aplicația Nothing X poți regla EQ-ul, intensitatea basului, nivelul ANC și poți personaliza gesturile tactile. Pairing-ul rapid cu Android (Google Fast Pair) sau Windows (Swift Pair) elimină pașii inutili, iar detecția în ureche oprește automat muzica atunci când scoți un bud. Tot din Nothing X activezi posibilitatea de a împerechea căștile cu două dispozitive simultan, precum un laptop și un smartphone.

Autonomie de maraton și verdict final

Capitolul autonomie este cel care mută cu adevărat discuția în favoarea CMF Buds 2. Căștile duc până la 13,5 ore de redare fără ANC și 7,5 ore cu ANC activ, valori impresionante pentru o pereche de sub 300 de lei. Adaugi carcasa și urci la 55 ore în total (32 ore cu ANC), suficient pentru cinci zile de commuting sau un city-break fără încărcător. Zece minute de încărcare îți aduc patru ore de muzică, perfect pentru momentele în care ești pe fugă.

În testele zilnice, la 50 % volum și ANC adaptiv, am scos puțin peste 30 ore combinate – foarte aproape de cifrele oficiale. Conexiunea a rămas stabilă la peste zece metri și o pereche de pereți interiori, iar IP55 garantează supraviețuirea la ploaie ușoară și transpirație.

La capitolul minusuri, carcasa nu acceptă încărcare wireless, iar suprafețele mate se pot zgâria dacă le arunci direct în buzunar cu cheile. Totuși, acestea sunt concesii minore raportat la ce primești pentru 250 de lei: ANC surprinzător de rezonabil, sunet spatial, autonomie de top și un design jucăuș. Pentru oricine vrea să-și schimbe căștile fără să-și golească portofelul, CMF Buds 2 sunt, probabil, cea mai bună afacere true wireless a momentului.