Clipe de groază la bordul unui avion care trebuia să aterizeze în România. Controlorul de trafic aerian a adormit în turn

Clipe de groază la bordul unui avion care trebuia să aterizeze în România. Controlorul de trafic aerian a adormit în turn
Momente de panica la bordul unui avion cu destinatia Romania. Sursa foto: Profimedia

Un incident incredibil s-a petrecut pe aeroportul din Cluj-Napoca, unde pasagerii unui avion au trecut prin momente de panică. Aeronava a fost nevoită să survoleze deasupra aeroportului mai bine de zece minute, deoarece controlorul de trafic aerian adormise în turnul de control. Situația a fost rezolvată în cele din urmă, iar avionul a aterizat în siguranță.

Un avion a rămas în așteptare în aer din cauza controlorului adormit

Aeronava care se pregătea să aterizeze la Cluj-Napoca a fost pusă într-o situație neobișnuită. Pilotul nu a reușit să primească instrucțiunile necesare pentru aterizare, după ce controlorul de trafic aerian din turn a adormit în timpul programului de lucru.

În lipsa comunicării și a luminilor de ghidaj aprinse pe pistă, piloții au decis să mențină avionul în aer și să survoleze zona timp de peste zece minute. Pasagerii au început să se neliniștească, observând că aeronava nu își urmează traseul normal de coborâre, relatează protv.ro.

Alertarea centrului de coordonare de la București

După mai multe încercări eșuate de a lua legătura cu turnul de control de la Cluj, echipajul a apelat la centrul de coordonare a traficului aerian din București.

Acesta a intervenit și a contactat centrul din Cluj pentru a clarifica situația. În cele din urmă, piloții au primit permisiunea de aterizare și au reușit să coboare aeronava fără probleme.

Incidentul a scos la iveală deficiențe grave în supravegherea personalului și în organizarea turelor de lucru, mai ales pe timp de noapte, când traficul aerian este mai redus.

Măsuri suplimentare după incident

Investigația internă a arătat că angajatul care a adormit în turn avea puțină experiență și acumulase oboseală din cauza programului. În noaptea incidentului, în turn ar fi trebuit să fie trei controlori, dar doi dintre ei au fost trimiși să dirijeze alte segmente ale traficului.

Pentru a evita repetarea unei astfel de situații, Romatsa a anunțat implementarea unor măsuri suplimentare, inclusiv monitorizarea mai atentă a programului de lucru și instruirea personalului.

Incidentul, petrecut acum aproximativ o lună și jumătate, a fost făcut public abia recent, stârnind discuții aprinse despre siguranța zborurilor și responsabilitatea personalului din turnurile de control.

