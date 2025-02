Civilizații pierdute din Amazon, descoperite cu ajutorul tehnologiei moderne. Ce ar avea în comun cu mayașii din Mexic și Guatemala

Pentru mult timp, ideea predominantă despre Amazon a fost că această vastă întindere verde a fost mereu o pădure virgină, prea ostilă pentru a susține civilizații complexe. Însă descoperirile recente contrazic această viziune. Cu ajutorul tehnologiei Lidar, cercetătorii au identificat urmele unor așezări sofisticate, comparabile cu orașele mayașe din Mexic și Guatemala.

Lidar dezvăluie o lume ascunsă în jungla amazoniană

Lidar (Light Detection and Ranging) este o tehnologie care folosește impulsuri laser pentru a cartografia terenurile ascunse sub vegetație. Prin această metodă, cercetătorii au descoperit că între 10.000 și 24.000 de structuri precolumbiene ar putea fi ascunse sub pădurea tropicală amazoniană.

Aceasta este o descoperire revoluționară, deoarece schimbă complet percepția asupra populațiilor indigene din regiune. Până acum, se credea că Amazonul era locuit de triburi izolate, însă noile dovezi sugerează că aici existau centre urbane bine planificate, cu rețele de drumuri, sisteme de agricultură avansate și comunități numeroase.

Orașe sofisticate, comparabile cu cele ale mayașilor

Primele indicii despre orașele pierdute din Amazon au venit din relatările exploratorului spaniol Francisco de Orellana, care a descris, în secolul al XVI-lea, așezări dens populate pe malurile fluviului. Însă, după sosirea europenilor, populațiile indigene au fost decimate de boli și colonizare, iar orașele lor au fost înghițite de pădure.

Descoperirile recente confirmă că aceste comunități erau organizate în structuri similare cu cele ale civilizațiilor mesoamericane. De exemplu, săpăturile de la Kuhikugu, pe râul Xingu, au scos la iveală un sistem de orașe-jardin, fortificate, cu locuințe, grădini, drumuri largi și piețe centrale. În Bolivia, la Llanos de Mojos, au fost descoperite structuri piramidale de 21 de metri înălțime, alături de șanțuri de apărare și drumuri radiale.

În Ecuador, în Valea Upano, cercetătorii au identificat urmele unui oraș de peste 2.000 de ani, cu mii de platforme de pământ dispuse geometric, drumuri bine planificate și piețe publice. Asemănările cu orașele mayașe sunt evidente, de la sistemele de transport la modul în care comunitățile și-au gestionat resursele.

Un model sustenabil de urbanizare

Aceste orașe pierdute nu doar că demonstrează că Amazonul a fost cândva un spațiu urbanizat, dar oferă și lecții despre sustenabilitate. Oamenii care locuiau în aceste orașe nu au distrus pădurea, ci au integrat-o inteligent în stilul lor de viață. Ei au transformat solurile sărace ale Amazonului în teren fertil prin crearea de terra preta, un sol îmbogățit cu resturi organice, cărbune și cenușă.

Această metodă de îmbunătățire a solului este atât de eficientă încât astăzi companii bioeconomice încearcă să o reproducă pentru a combate degradarea solurilor și schimbările climatice. Mai mult, selecția și domesticirea unor specii de arbori și plante sugerează că biodiversitatea Amazonului a fost modelată de oameni timp de milenii.

O lecție din trecut pentru viitor

Descoperirile recente sugerează că Amazonul nu este doar o pădure virgină, ci și un peisaj cultural modelat de civilizații avansate. Aceste comunități au creat orașe care coexistau armonios cu natura, oferind o perspectivă diferită asupra dezvoltării urbane.

Pe măsură ce defrișările și schimbările climatice amenință pădurea tropicală, aceste orașe pierdute ar putea oferi soluții pentru un viitor mai sustenabil. După cum spun cercetătorii, „viitorul Amazonului stă în înțelegerea trecutului său”, conform The Guardian.