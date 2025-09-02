Ultima ora
02 sept. 2025 | 15:52
de Ioana Bucur

Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet

Actualitate
Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet

O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marți după-amiază, pe DN 24A, în zona localității Simila, județul Vaslui. În urma accidentului, s-au înregistrat scurgeri de gaz în afara carosabilului, iar circulația rutieră a fost complet blocată pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe DN 24A

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, vehiculul greu s-a răsturnat în afara părții carosabile pe drumul Murgeni–Bârlad. Din cauza riscului ridicat, traficul pe ambele sensuri a fost întrerupt, zona fiind securizată.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Bârlad, care acționează cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 15 militari. „Autocisterna s-a răsturnat pe o parte, existând scurgeri din încărcătură. Intervenim pentru limitarea riscurilor și asigurarea măsurilor de protecție”, a transmis ISU Vaslui.

„Detaşamentul Bârlad intervine la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni (sens giratoriu) unde o autocisternă s-a răsturnat pe o parte. Se deplaseaza 2 autospeciale de stingere, un echipaj de prim ajutor SMURD şi 15 militari”, transmite ISU Vaslui.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele ocolitoare stabilite de polițiști.

