Cisternă cu gaz metan răsturnată pe DN 24A, în Vaslui. Scurgeri periculoase, trafic blocat complet

O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marți după-amiază, pe DN 24A, în zona localității Simila, județul Vaslui. În urma accidentului, s-au înregistrat scurgeri de gaz în afara carosabilului, iar circulația rutieră a fost complet blocată pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat pe DN 24A

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, vehiculul greu s-a răsturnat în afara părții carosabile pe drumul Murgeni–Bârlad. Din cauza riscului ridicat, traficul pe ambele sensuri a fost întrerupt, zona fiind securizată.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Bârlad, care acționează cu două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 15 militari. „Autocisterna s-a răsturnat pe o parte, existând scurgeri din încărcătură. Intervenim pentru limitarea riscurilor și asigurarea măsurilor de protecție”, a transmis ISU Vaslui.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să urmeze rutele ocolitoare stabilite de polițiști.