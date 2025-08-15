Circulație feroviară blocată între Fetești și Cernavodă. Sunt întârzieri de peste trei ore, dar și program modificat pentru trenuri. Călătorii îşi pot recupera banii pe bilete

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 12:17
de Diana Dumitrache

Circulație feroviară perturbată între Fetești și Cernavodă

Probleme apărute la infrastructura feroviară pe tronsonul Fetești – Cernavodă au afectat grav traficul feroviar începând din noaptea de 15 august. Mai multe trenuri de călători au înregistrat întârzieri considerabile, unele depășind 200 de minute, iar în anumite cazuri a fost necesară modificarea programului de circulație.

Potrivit CFR Călători, în zona afectată se circulă temporar cu locomotive diesel.

„Urmare a unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Feteşti – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. a fost afectată circulaţia mai multor trenuri de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 şi 200 de minute. De astă noapte, circulaţia trenurilor pe distanţa Feteşti – Cernavodă se realizează cu tracţiune diesel”, a transmis compania.

Reprezentanții CFR Călători au subliniat că traficul feroviar se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite de CFR SA, administratorul infrastructurii.

„CFR Călători este în permanent contact cu managerul infrastructurii feroviare, CFR SA, pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile şi călătorii să ajungă la destinaţie în siguranţă. Astfel, CFR Călători a pus la dispoziţie tracţiune diesel în zonele unde managerul infrastructurii feroviare – CFR SA a solicitat”, au precizat oficialii.

Opțiuni pentru pasagerii afectați

Călătorii care nu și-au putut utiliza biletele își pot recupera contravaloarea, conform legislației în vigoare.

„Pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor cumpărate şi neutilizate fie pentru întreaga rută, fie pentru distanţa neefectuată din ruta respectivă”, au transmis reprezentanții companiei.

CFR Călători reamintește publicului că informații actualizate despre circulația trenurilor pot fi obținute la telefonul 021 9521, la numerele afișate în stațiile CFR (publicate și pe www.cfrcalatori.ro), prin aplicația TRENUL MEU, care oferă detalii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staționare și timpul estimat de sosire sau direct de la angajații CFR din stații.

