CFR suplimentează trenurile în minivacanța de Sfânta Marie. Rutele pe care vor circula mai multe vehicule feroviare

CFR Călători anunță măsuri speciale pentru a face față numărului mare de pasageri așteptat în perioada minivacanței de Sfânta Maria. Potrivit companiei, în zilele cu trafic crescut, întreaga capacitate tehnică disponibilă va fi pusă în circulație, astfel încât călătorii să ajungă la destinațiile dorite în condiții cât mai bune.

Recomandări pentru pasageri

Printre prioritățile anunțate de CFR se numără trenurile spre și dinspre marile centre de pelerinaj, unde credincioșii se vor aduna pentru slujbele dedicate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului. De asemenea, „Trenurile Soarelui” vor fi suplimentate, pentru ca turiștii să poată participa la evenimentele dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.

CFR Călători atrage atenția asupra riscului de supraaglomerare și recomandă cumpărarea biletelor din timp. Călătorii sunt încurajați să aleagă și trenurile din afara orelor de vârf, pentru a evita epuizarea locurilor. Biletele pot fi cumpărate online până la ora plecării trenului, în limita locurilor disponibile, prin:

platforma www.cfrcalatori.ro

aplicația mobilă „CFR Călători bilete online” (disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery)

automatele de vânzare din gări

casele de bilete din stații și agențiile de voiaj CFR Călători

În ziua de 15 august, vor fi deschise și agențiile din centrele comerciale Titan și Carrefour Colentina din București.

Călătorii sunt sfătuiți să se asigure că dețin bilet valabil înainte de urcarea în tren, pentru a evita taxarea suplimentară sau amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.

Canicula, o provocare pentru călători

Compania susține că depune eforturi pentru a menține în circulație toate vehiculele echipate cu aer condiționat, verificând tehnic fiecare garnitură înainte de plecare. Totuși, în zilele caniculare, cu temperaturi exterioare ce pot depăși 35°C (și peste 50°C la nivelul șinei), instalațiile de climatizare pot funcționa sub parametrii optimi, mai ales dacă geamurile sunt deschise în mers.

Pe fondul avertizărilor meteo de temperaturi extreme, CFR Călători le recomandă pasagerilor:

să aibă la ei apă suficientă pentru hidratare

să păstreze la îndemână medicamentele necesare

să anunțe imediat personalul de tren dacă observă o persoană cu probleme de sănătate

Aceste măsuri sunt esențiale mai ales pentru cei sensibili la căldură sau care suferă de afecțiuni medicale agravate de temperaturile ridicate.

Detalii despre circulația trenurilor pot fi obținute la: