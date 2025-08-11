Circulație blocată pe DN6, din cauza unui incendiu. Anvelopa unui camion a luat foc, fum dens și flăcări pe șosea

Traficul pe Drumul Național 6 a fost complet oprit luni, după ce anvelopa unui camion a luat foc în mers, în zona Porțile de Fier 1. Incidentul a generat un fum dens și flăcări vizibile pe carosabil, iar autoritățile au fost nevoite să închidă circulația pentru a permite intervenția pompierilor și înlăturarea pericolului.

Circulație blocată pe DN6

Luni, traficul rutier pe Drumul Național 6, în zona Porțile de Fier 1, este complet blocat după ce anvelopa unei remorci a luat foc în mers.

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, incendiul, care se manifestă cu fum dens și flacări, a izbucnit în timp ce vehiculul se afla în deplasare.

”Cu puţin timp în urmă, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autotren, pe DN 6, în zona Vămii Porţile de Fier I”, a transmis ISU Mehedinţi, potrivit News.ro.

Pompierii militari au acţionat pentru stingerea incendiului, care se manifesta la nivelul unei anvelope, cu pericol de propagare la încărcătura autotrenului.

”Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic determinat de frecarea unei roţi pe timpul deplasării”, a mai transmis sursa citată.

Circulația a fost oprită pentru a permite pompierilor să intervină și să elimine pericolul.