Ultima ora
Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”
21 oct. 2025 | 16:35
de Ioana Bucur

Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor

ACTUALITATE
Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor

CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns, marți, la un acord comun privind plata datoriilor restante, ceea ce a permis reluarea circulației trenurilor conform programului obișnuit. În urma discuțiilor purtate între conducerile celor două companii, s-a stabilit ca sumele restante să fie achitate prin plăți directe în conturile CFR SA și prin compensarea creanțelor reciproce, în conformitate cu legislația în vigoare.

Circulația trenurilor a fost reluată

„În urma dialogului instituţional dintre Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părţile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante. Ca urmare a acestor discuţii constructive, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor a fost anulată, iar traficul feroviar se desfăşoară normal”, a transmis CFR Infrastructură într-un comunicat de presă.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA precizează că va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor financiare asumate de CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată şi aplicarea, dacă va fi cazul, a unor măsuri corective pentru a evita apariţia unor situaţii similare.

Înaintea acordului, CFR Infrastructură avertizase că datoriile acumulate de CFR Călători au generat dificultăți majore în achitarea chenzinei, a drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, precum și a taxelor către stat și a plăților către furnizori.

Vezi și:
CFR SA suspendă circulaţia mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor. Când intră în vigoare restricțiile
Cod roșu de ploi abundente: Trenuri anulate și întârzieri majore anunțate de CFR

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a intervenit în conflict, cerând conducerilor celor două companii să rezolve problema prin dialog. Oficialul a avertizat că, în cazul în care nu se ajunge la o soluție, vor fi luate măsuri împotriva ambilor directori.

„Rolul celor doi directori este să ofere servicii publice de calitate, nu să folosească funcțiile pentru răfuieli personale”, a declarat ministrul Transporturilor.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Tabel: penalizările aplicate pentru pensia anticipată parțială, în funcție de lunile de anticipare
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...