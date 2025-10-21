Circulația trenurilor a fost reluată: CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns la un acord privind plata datoriilor

CFR Infrastructură și CFR Călători au ajuns, marți, la un acord comun privind plata datoriilor restante, ceea ce a permis reluarea circulației trenurilor conform programului obișnuit. În urma discuțiilor purtate între conducerile celor două companii, s-a stabilit ca sumele restante să fie achitate prin plăți directe în conturile CFR SA și prin compensarea creanțelor reciproce, în conformitate cu legislația în vigoare.

Circulația trenurilor a fost reluată

„În urma dialogului instituţional dintre Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părţile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante. Ca urmare a acestor discuţii constructive, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor a fost anulată, iar traficul feroviar se desfăşoară normal”, a transmis CFR Infrastructură într-un comunicat de presă.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA precizează că va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor financiare asumate de CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată şi aplicarea, dacă va fi cazul, a unor măsuri corective pentru a evita apariţia unor situaţii similare.

Înaintea acordului, CFR Infrastructură avertizase că datoriile acumulate de CFR Călători au generat dificultăți majore în achitarea chenzinei, a drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, precum și a taxelor către stat și a plăților către furnizori.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a intervenit în conflict, cerând conducerilor celor două companii să rezolve problema prin dialog. Oficialul a avertizat că, în cazul în care nu se ajunge la o soluție, vor fi luate măsuri împotriva ambilor directori.