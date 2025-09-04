Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 21:50
de Badea Violeta

Cine va moșteni averea impresionantă a lui Giorgio Armani. Designerul nu a avut soție și nici copii
Giorgio Armani. Sursa foto: Profimedia

Giorgio Armani, legendarul creator de modă italian, a încetat din viață pe 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, lăsând în urmă o avere impresionantă și un imperiu al modei recunoscut la nivel global. Neavând soție sau copii, întrebarea despre cine va moșteni acest patrimoniu a devenit imediat una de interes public.

Ce se întâmplă cu averea lăsată de Giorgio Armani

Potrivit Forbes, Giorgio Armani avea o avere estimată la 12 miliarde de dolari, provenind în mare parte din brandul său de modă, ”Giorgio Armani”. Deoarece nu a avut descendenți direcți, casa de modă va fi administrată de ”Fundația Giorgio Armani”.

Aceasta va fi coordonată de sora sa, Rosanna Armani, și de nepoatele Silvana și Roberta Armani, precum și de nepotul Andrea Camerana. Un rol semnificativ îl va avea și colaboratorul său longeviv, Pantaleo ”Leo” Dell’Orco.

Pe lângă brandul de modă, Giorgio Armani deținea numeroase proprietăți evaluate la sute de milioane de euro, un iaht în valoare de 29 de milioane de dolari și peste 20 de restaurante de lux, situate în marile orașe ale lumii.

Astfel, moștenirea sa nu se limitează doar la haine și accesorii de lux, ci include și o rețea complexă de afaceri, proprietăți imobiliare valoroase și investiții strategice la nivel global.

Cum a combinat moda cu pasiunea pentru sport

Giorgio Armani nu a fost doar un geniu al modei, ci și un pasionat de sport și evenimente de lux. El era proprietarul echipei de baschet Olimpia Milano, cea mai titrată din Italia, cu 31 de campionate câștigate, dar și cu trei titluri în Euroliga.

În plus, Armani organiza un prestigios turneu de tenis la „The Hurlingham Club” din Londra, la care au participat nume precum Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Pete Sampras sau Boris Becker. Brandul său sportiv a creat și echipamentele oficiale pentru echipa națională a Italiei la Jocurile Olimpice de la Londra, în 2012.

De la modă la afaceri: cum va continua imperiul Armani

Fundația Giorgio Armani va avea sarcina de a gestiona atât afacerile, cât și patrimoniul personal al designerului, menținând tradiția și calitatea asociate numelui său.

Aceasta structură asigură continuitatea imperiului său și protejează valoarea brandului, chiar și după moartea fondatorului. Prin implicarea familiei și a colaboratorilor apropiați, fundația va păstra viziunea lui Armani și va continua să dezvolte afacerile, de la modă și restaurante, la sport și evenimente de lux.

Astfel, averea și moștenirea lui Giorgio Armani vor rămâne în mâinile celor apropiați și în cadrul fundației, consolidând un imperiu creat pe durata a mai multor decenii și menținând influența designerului în lumea modei și nu numai.

