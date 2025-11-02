Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 14:24
de Ana Ionescu

Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 persoane într-un tren din Marea Britanie. Ce a anunțat Poliția

ACTUALITATE
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 persoane într-un tren din Marea Britanie. Ce a anunțat Poliția
Poliția britanică a intervenit rapid și a reținut doi suspecți FOTO: Profimedia

Un atac violent a zguduit Marea Britanie în weekend, după ce zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula între orașele Londra și Sheffield.

Poliția britanică a intervenit rapid și a reținut doi suspecți la doar câteva minute după apelul de urgență. Autoritățile au precizat că incidentul nu este considerat un act terorist, însă ancheta rămâne deschisă.

Doi bărbați, arestați la câteva minute după atac

Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi Britanică a declarat că intervenția forțelor de ordine a avut loc în mai puțin de zece minute de la primirea apelului la numărul 999.

Vezi și:
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Mai mulți pasageri înjunghiați. Poliția a arestat doi suspecți

„În termen de opt minute de la apelul de urgență, doi bărbați au fost reținuți de poliție”, a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit Sky News, cei doi suspecți sunt cetățeni britanici — un bărbat de 32 de ani, de culoare, și un altul de 35 de ani, de origine caraibiană. Amândoi s-au născut în Marea Britanie și au fost arestați sub acuzația de tentativă de omor.

Loveless a subliniat că, până în acest moment, nu există indicii care să sugereze un act terorist, iar motivația exactă a atacului urmează să fie stabilită.

„Nimic nu sugerează că a fost un incident de natură teroristă”, a spus comisarul, adăugând că poliția colaborează cu martorii și pasagerii aflați la bordul trenului.

Victimele, transportate de urgență la spital

În total, zece persoane au fost duse la spital, nouă dintre ele cu răni care le puneau viața în pericol. Patru victime au fost deja externate, iar două se află în continuare în stare critică.

Trenul implicat în incident circula pe o rută aglomerată, folosită zilnic de navetiști pentru a face legătura între Londra, Sheffield și alte localități din estul Angliei.

Reacția autorităților britanice

Premierul britanic Keir Starmer a calificat atacul drept „un incident îngrozitor” și a cerut o anchetă completă.
La rândul său, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a lăudat „curajul excepțional al personalului și al pasagerilor” care au ajutat victimele până la sosirea echipajelor de salvare.

„Le mulțumesc din suflet Poliției Britanice de Transport, Serviciului de Pompieri și Ambulanței din Estul Angliei. Au reacționat rapid și au salvat vieți”, a transmis Mahmood într-o postare pe platforma X (fostul Twitter).

De asemenea, ministrul Apărării, John Healey, a dezvăluit că a călătorit pe aceeași rută cu doar câteva ore înainte de atac, menționând că se simte „profund afectat” de tragedie.

Ancheta continuă

Poliția a precizat că ancheta este în desfășurare și că echipele de criminaliști analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din tren și din gări.

Comisarul John Loveless nu a acceptat întrebări din partea presei, menționând că vor fi comunicate noi informații imediat ce vor fi disponibile.

Autoritățile îi îndeamnă pe martorii incidentului să contacteze poliția pentru a oferi detalii care ar putea ajuta la reconstituirea evenimentului.

Cazul a stârnit un val de emoție în Regatul Unit, fiind unul dintre cele mai grave atacuri comise într-un tren britanic în ultimii ani.

Câte zile va mai fi vremea frumoasă. De când revin frigul și ploile
Recomandări
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
Românii care au cumpărat locuințe prin legea din 1995 pot obține acum terenul aferent. Care sunt pașii legali
Alertă la Băile Felix: zeci de copii s-au îmbolnăvit la un turneu de fotbal. DSP a deschis o anchetă epidemiologică
Alertă la Băile Felix: zeci de copii s-au îmbolnăvit la un turneu de fotbal. DSP a deschis o anchetă epidemiologică
Cadou de la Paris pentru America, la 250 de ani de independență. Francezii vor să ridice cea mai înaltă statuie din Occident
Cadou de la Paris pentru America, la 250 de ani de independență. Francezii vor să ridice cea mai înaltă statuie din Occident
Revista presei
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Playtech Știri
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...