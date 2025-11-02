Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că au înjunghiat 10 persoane într-un tren din Marea Britanie. Ce a anunțat Poliția

Un atac violent a zguduit Marea Britanie în weekend, după ce zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula între orașele Londra și Sheffield.

Poliția britanică a intervenit rapid și a reținut doi suspecți la doar câteva minute după apelul de urgență. Autoritățile au precizat că incidentul nu este considerat un act terorist, însă ancheta rămâne deschisă.

Doi bărbați, arestați la câteva minute după atac

Comisarul John Loveless de la Poliția Transporturi Britanică a declarat că intervenția forțelor de ordine a avut loc în mai puțin de zece minute de la primirea apelului la numărul 999.

„În termen de opt minute de la apelul de urgență, doi bărbați au fost reținuți de poliție”, a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit Sky News, cei doi suspecți sunt cetățeni britanici — un bărbat de 32 de ani, de culoare, și un altul de 35 de ani, de origine caraibiană. Amândoi s-au născut în Marea Britanie și au fost arestați sub acuzația de tentativă de omor.

Loveless a subliniat că, până în acest moment, nu există indicii care să sugereze un act terorist, iar motivația exactă a atacului urmează să fie stabilită.

„Nimic nu sugerează că a fost un incident de natură teroristă”, a spus comisarul, adăugând că poliția colaborează cu martorii și pasagerii aflați la bordul trenului.

Victimele, transportate de urgență la spital

În total, zece persoane au fost duse la spital, nouă dintre ele cu răni care le puneau viața în pericol. Patru victime au fost deja externate, iar două se află în continuare în stare critică.

Trenul implicat în incident circula pe o rută aglomerată, folosită zilnic de navetiști pentru a face legătura între Londra, Sheffield și alte localități din estul Angliei.

Reacția autorităților britanice

Premierul britanic Keir Starmer a calificat atacul drept „un incident îngrozitor” și a cerut o anchetă completă.

La rândul său, ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a lăudat „curajul excepțional al personalului și al pasagerilor” care au ajutat victimele până la sosirea echipajelor de salvare.

„Le mulțumesc din suflet Poliției Britanice de Transport, Serviciului de Pompieri și Ambulanței din Estul Angliei. Au reacționat rapid și au salvat vieți”, a transmis Mahmood într-o postare pe platforma X (fostul Twitter).

De asemenea, ministrul Apărării, John Healey, a dezvăluit că a călătorit pe aceeași rută cu doar câteva ore înainte de atac, menționând că se simte „profund afectat” de tragedie.

Ancheta continuă

Poliția a precizat că ancheta este în desfășurare și că echipele de criminaliști analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din tren și din gări.

Comisarul John Loveless nu a acceptat întrebări din partea presei, menționând că vor fi comunicate noi informații imediat ce vor fi disponibile.

Autoritățile îi îndeamnă pe martorii incidentului să contacteze poliția pentru a oferi detalii care ar putea ajuta la reconstituirea evenimentului.

Cazul a stârnit un val de emoție în Regatul Unit, fiind unul dintre cele mai grave atacuri comise într-un tren britanic în ultimii ani.