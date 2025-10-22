Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 16:27
de Ioana Bucur

ACTUALITATE
Cine răspunde de instalarea senzorilor de gaze în apartamente și cât sunt amenzile pentru nerespectarea legii
Montarea senzorilor de gaze a devenit obligatorie în România în toate locuințele unde există aparate care folosesc gaz metan, precum aragazurile sau centralele termice. Măsura are scopul de a preveni accidentele provocate de scurgerile de gaz, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage amenzi considerabile.

Cine este responsabil

Responsabilitatea montării senzorilor revine, în primul rând, proprietarilor locuințelor care au instalații individuale de gaze. În cazul blocurilor unde există instalații comune, răspunderea este a asociației de proprietari sau a administratorului imobilului. Aceștia trebuie să se asigure că detectoarele sunt instalate și verificate de firme autorizate.

Cum se face instalarea

Senzorii de gaze trebuie montați doar de firme autorizate ANRE, care pot garanta siguranța și funcționarea corectă a sistemului. În general, prețul instalării variază între 300 și 800 de lei, în funcție de tipul detectorului, manoperă și complexitatea lucrării. Detectoarele trebuie conectate la o electrovalvă care întrerupe automat alimentarea cu gaz în caz de scurgere.

Ce amenzi se aplică

Cei care nu respectă obligația de a instala senzori de gaze riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, potrivit legislației în vigoare. În plus, distribuitorul de gaze poate opri alimentarea locuinței până la remedierea situației.

Pe lângă obligația legală, montarea unui senzor de gaze este o măsură esențială de siguranță. Detectoarele moderne pot identifica scurgeri minore înainte ca acestea să devină periculoase, reducând riscul de incendii sau explozii. Instalarea lor corectă și verificarea periodică sunt pași simpli, dar cruciali, pentru protejarea locuinței și a vieților celor care o ocupă.

