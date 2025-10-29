Cine plătește căldura din bloc, din țevi și instalațiile comune de pe scară. Decizia Uniunii Europene pe un subiect foarte aprins

Discuțiile despre facturile la căldură în blocurile racordate la sistemul centralizat au fost mereu tensionate. Mulți locatari s-au întrebat de ce trebuie să plătească pentru căldura din țevi sau pentru zonele comune, chiar dacă nu au calorifere pe casa scărilor. O decizie recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) aduce însă clarificări importante: da, proprietarii pot fi obligați să plătească partea de energie termică emisă de instalațiile interne ale clădirii, dar cu o condiție esențială – calculul trebuie să fie complet transparent și justificat tehnic.

Prin hotărârea pronunțată în cauza C-760/23, CJUE stabilește un echilibru între principiul echității energetice și cel al protecției consumatorilor. Curtea confirmă că, într-un sistem centralizat de încălzire, căldura circulă inevitabil prin conducte, pereți și spații comune, încălzind indirect apartamentele, chiar dacă unele calorifere sunt oprite.

Ce spune decizia CJUE despre plata căldurii din țevi

Hotărârea prevede că statele membre pot impune plata pentru energia termică pierdută sau degajată de instalațiile comune – coloane, țevi, distribuitoare – care contribuie la încălzirea generală a clădirii. Această parte de cost poate fi împărțită proporțional cu „volumul încălzit” al fiecărui apartament, adică spațiul înscris în proiectul tehnic al blocului, nu doar pe baza repartitoarelor individuale.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu folosești căldura direct, te bucuri indirect de ea – pentru că pereții și conductele care trec prin locuința ta emit o anumită cantitate de energie. Din acest motiv, Directiva europeană privind eficiența energetică permite includerea acestor pierderi comune în factura finală, atâta timp cât metoda de calcul este obiectivă și verificabilă.

CJUE subliniază însă un aspect crucial: regulile de repartizare trebuie să fie complet transparente. Administratorul sau furnizorul de energie termică are obligația să explice clar cum se calculează costul pentru fiecare apartament, ce parametri sunt folosiți și care este baza tehnică pentru acele valori.

Locatarii au dreptul să ceară în scris metodologia utilizată, justificările tehnice și facturi detaliate, care să arate separat costul pentru consumul individual și costul aferent instalațiilor comune.

De ce este legitimă această plată și cum se justifică tehnic

Într-o clădire cu încălzire centralizată, căldura se propagă și între apartamente. Dacă vecinul de dedesubt are caloriferele deschise, o parte din căldură ajunge și la tine prin planșeu. În același timp, coloanele verticale care trec prin pereți sau spații comune degajă permanent căldură, chiar și când robinetele sunt închise. Prin urmare, fiecare locatar beneficiază într-o anumită măsură de energia comună, indiferent dacă și-a consumat cota proprie sau nu.

Prin această decizie, Uniunea Europeană validează logica sistemelor de repartizare pe bază de volum încălzit, dar avertizează asupra riscurilor de abuz. Formulele complicate, coeficienții nejustificați sau algoritmii interni ai asociațiilor de proprietari trebuie să dispară. CJUE cere ca metodele de calcul să fie publice, raționale și bazate pe date tehnice reale, nu pe estimări arbitrare.

Astfel, acolo unde nu este posibilă măsurarea exactă a căldurii pentru fiecare apartament, metodologia națională trebuie să ofere o alternativă echitabilă – de exemplu, calcularea „părții comune” după volumul încălzit, cu explicații clare pentru fiecare parametru folosit.

Cum afectează decizia locatarii și asociațiile de proprietari

Pentru proprietarii din România, această hotărâre nu schimbă principiul de plată, ci impune mai multă claritate. Plătești atât consumul tău direct (cel înregistrat de repartitoare sau contoare), cât și o cotă din căldura emisă de instalațiile comune. Însă acum ai dreptul să știi exact cum s-a calculat suma.

Asociațiile de proprietari trebuie să asigure accesul la documentația tehnică, la formula de calcul folosită și la explicațiile privind costurile comune. Furnizorii de energie termică sunt obligați să emită facturi clare, care separă componentele costului total: consum individual, pierderi de sistem și cheltuieli administrative.

Pentru administrațiile locale și companiile de termoficare, decizia impune o regândire a metodologiilor de repartizare. Acestea trebuie să devină mai simple și mai ușor de verificat de către orice consumator.

O decizie europeană cu impact direct în România

România, unde mii de blocuri folosesc încă sisteme centralizate de încălzire, este direct vizată de această hotărâre. Legislația națională trebuie adaptată pentru a reflecta cerințele CJUE: transparență, echitate și acces la informații pentru locatari.

În esență, Uniunea Europeană nu interzice plata pentru căldura din țevi – o consideră logică și echitabilă într-un condominiu. Ceea ce cere, însă, este ca fiecare proprietar să înțeleagă exact ce plătește și să poată verifica dacă sumele sunt corect calculate.

Decizia transformă un subiect controversat într-un exercițiu de responsabilitate colectivă: într-un bloc, căldura este o resursă comună, dar transparența trebuie să fie absolut individuală.