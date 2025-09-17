Cine folosește cel mai mult ChatGPT. Unul din zece oameni îl folosește – profilul utilizatorilor pe scurt

OpenAI și economistul David Deming (Harvard) au publicat cea mai amplă statistică de până acum asupra modului în care oamenii folosesc ChatGPT. Concluzia headline: circa 700 de milioane de utilizatori la nivel global folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, adică aproximativ o persoană din zece la nivel mondial. În total, utilizatorii trimit în jur de 18 miliarde de mesaje pe săptămână (circa 2,5 miliarde/zi). Cifrele sunt raportate pentru iulie 2025.

La capitolul demografie, autorii arată că diferențele de gen s-au redus puternic față de început: dacă în 2024 utilizatorii identificați ca fiind femei (prin proxy-ul numelui) erau minoritari, în iulie 2025 ponderea lor a trecut de 50% din utilizatorii săptămânali. Totodată, aproape jumătate din mesajele trimise de adulți vin de la utilizatori sub 26 de ani, semn că instrumentul este adoptat accelerat în zona 18–25 de ani. (Notă: studiul folosește inferențe – de ex., clasificarea prenumelor după gen – deci rezultatele sunt orientative, nu un registru civil.)

La ce folosesc oamenii chatgpt

Analiza arată că aplicațiile „de zi cu zi” sunt dominante. Asistența la scriere (emailuri, rezumate, corectură), căutarea de informații și organizarea muncii sunt printre cele mai frecvente uzuri. În mediul profesional, peste 4 din 10 conversații au legătură cu redactarea, iar în management/business ponderea crește și mai mult. Pe scurt: AI-ul e tot mai des „stagiarul” care redactează drafturi, lustruiește formulări sau condensează documente.

În zona personală, utilizatorii apelează la ChatGPT pentru sfaturi practice, explicarea unor concepte sau asistență în cumpărături (de la liste comparate, la întrebări despre specificații). Raportul notează și conversații mai sensibile (ex. emoționale), motiv pentru care OpenAI a detaliat separat cum încearcă să gestioneze situațiile de distres și să ofere protecții suplimentare pentru minori (inclusiv rute „age-appropriate”).

Cum s-a schimbat profilul și ce urmează

Față de primele luni de după lansarea din 2022, când adopția era mai degrabă masculină și orientată spre „tech”, audiența s-a „umanizat” și diversificat: mai multe femei, mai mulți tineri, mai multe conversații despre sarcini cotidiene. În paralel, volumul a explodat și a intrat în „mainstream” – atât ca număr de utilizatori săptămânali, cât și ca mesaje zilnice. De aici apar și presiuni: calitate constantă a răspunsurilor, protejarea vieții private, limite pentru conținut sensibil.

OpenAI spune că va continua să ajusteze produsul pe segmente (de vârstă și nevoi), inclusiv printr-un sistem de estimare a vârstei care să trimită automat utilizatorii sub 18 ani într-o experiență mai restrictivă, cu filtre ferme pentru conținut sexual explicit și cu protocoale clare în caz de risc de auto-vătămare. Compania admite limitele acestor clasificatori (pot greși în ambele sensuri) și promite opțiuni de verificare voluntară a vârstei pentru adulți, acolo unde legislația permite.

Ce reținem pe scurt

Penetrare globală: ~700 mil. utilizatori săptămânali (≈10% din populația globală) și ~2,5 mld. mesaje/zi.

~700 mil. utilizatori săptămânali (≈10% din populația globală) și ~2,5 mld. mesaje/zi. Demografie: femeile au devenit majoritare între utilizatorii săptămânali; 18–25 este segmentul cel mai activ ca volum de mesaje.

femeile au devenit majoritare între utilizatorii săptămânali; 18–25 este segmentul cel mai activ ca volum de mesaje. Uzuri dominante: scriere, informare, organizare; utilizări profesionale și personale converg.

scriere, informare, organizare; utilizări profesionale și personale converg. Direcție produs: experiență adaptată pe vârste, cu filtre sporite pentru minori și proceduri pentru situații de criză.

În ansamblu, ChatGPT s-a mutat din zona „wow” în instrumentul de lucru de fiecare zi – iar această normalizare vine cu întrebări serioase despre calitate, siguranță și confidențialitate, pe care industria va trebui să le trateze cu aceeași viteză cu care cresc cifrele de utilizare.