Cine este Tania Turtureanu, artista care o înlocuieşte pe Irina Rimes la meciul România – Republica Moldova? Cântăreaţa va interpreta imnul ţării vecine

Federaţia Română de Fotbal a anunţat vineri, pe pagina oficială de Facebook a echipei naţionale, că artistă Irina Rimes nu va putea fi prezentă la meciul din 9 octombrie dintre România şi Republica Moldova. În locul ei, imnul Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu.

Irina Rimes, înlocuită pentru imnul Moldovei

„Din cauza unei schimbări neaşteptate de program, artistă Irina Rimes nu va mai putea participa la momentul solemn de la partida România – Moldova. În aceste condiţii, imnul de stat al Moldovei va fi interpretat de Tania Turtureanu. De asemenea, tonul imnului României va fi dat de Lidia Buble”, a transmis FRF.

Naţionala României are programate în luna octombrie două partide pe Arena Naţională:

Joi, 9 octombrie, ora 21:00 – România – Moldova (meci amical, primul disputat pe teren propriu contra selecţionatei vecine)

Duminică, 12 octombrie, ora 21:45 – România – Austria (preliminariile CM 2026)

Biletele, disponibile online

Tichetele pentru cele două jocuri pot fi achiziţionate pe site-ul bilete.frf.ro, dar şi prin aplicaţia Bilete FRF. Preţurile variază între 40 RON (peluze) şi 100 RON (tribune centrale). Există reduceri speciale pentru tineri:

copiii sub 15 ani: 10 RON, cu acces în zonele „Family Zone” (Tribunele 1 şi 2);

tinerii între 15 şi 24 de ani: 30 RON.

Pentru biletele din Family Zone, o comandă poate include până la 5 locuri, cu condiţia ca unul să fie alocat unui copil sub 15 ani. În restul cazurilor, numărul maxim de bilete per comandă este de patru. La fiecare achiziţie, se aplică o taxă de procesare de 2 RON per bilet, a mai precizat FRF.

Cine este Tania Turtureanu?

Tania Turtureanu, cântăreață pop din Republica Moldova, cunoscută atât în spațiul muzical moldovenesc, cât și în România, și-a arătat pasiunea pentru muzică inca din copilarie, participând la activități artistice locale — de la concursuri locale la evenimente în Chișinău sau Bălți.

A lansat primul său album intitulat “Iubește-mă” în 2024, având în componență piese precum „Iubește-mă”, „Ce frumos” și „Aprinde-mă”. Stilul ei muzical îmbină elemente pop cu influențe romantice și acustice, iar versurile sunt adesea încărcate de emoție și experiențe personale. Ea e cunoscută pentru autenticitate și pentru faptul că își exprimă că muzica pentru ea este un mod sincer de a se conecta cu publicul.

„Mă bucur de reacția publicului cu uimire, recunoştinţă şi fericire. Ce-ar trebui să știți despre mine? Cânt de la şase ani şi, oricât de banal ar suna, asta-mi place cel mai mult. Am urmat paşii clasici ai unei cariere muzicale, de la colegiul de muzică la Conservator, de la concursuri la cântări săptămânale, în evenimente private. Optsprezece ani de carieră neîntreruptă. Sunt foarte cunoscută şi solicitată la Chişinău şi în întreaga Republică Moldova. „Cunoscută” este cuvântul pe care-l prefer, niciodată „vedetă”. Chiar rog mereu jurnaliştii să-l ocolească din orice prezentare a mea, nu-mi place deloc termenul. Şi în viaţa personală am mulţumire. Deşi divorţată, am doi copii, lumina ochilor mei. Părinţii şi cele două surori ale mele sunt cu toţii sănătoşi”, a declarat Tania pentru Formula AS.

Melodiile ei au devenit virale pe rețele sociale, iar prestațiile live au câștigat aprecieri puternice. De exemplu, piesa „Ce frumos” a atras atenția publicului român, iar interpretările sale de melodii cunoscute au stârnit reacții pozitive și emoționate.

De asemenea, a participat în trecut la competiții de talente precum Vocea României, unde nu a avansat, dar experiența i-a oferit vizibilitate.