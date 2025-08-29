Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 14:09
de Daoud Andra

Cine este tânărul care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh. Are 20 de ani și posta cruci în flăcări pe platformele de social media
FOTO: colaj Playtech.ro

Marți seară, un livrator de mâncare originar din Bangladesh a fost atacat pe stradă de un tânăr în vârstă de 20 de ani. Incidentul, care s-a petrecut în București, a fost surprins chiar de un polițist aflat în timpul liber, care l-a imobilizat pe agresor, și a stârnit reacții dure în spațiul public. Acum s-a aflat și cine era tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livrator.

Agresorul a ajuns în arest preventiv

Tânărul care l-a atacat pe livrator, identificat drept Cosmin Tudoran, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În momentul atacului, acesta i-ar fi strigat victimei că este „un invadator” și că trebuie „să se întoarcă în țara lui”, înainte de a-l lovi.

Scena a fost observată de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit prompt și l-a imobilizat pe agresor. Imaginile surprinse la fața locului au fost publicate ulterior de polițistul Marian Godină pe rețelele sociale și au devenit rapid virale, fiind preluate și distribuite de zeci de utilizatori.

Potrivit publicației captura.ro, Cosmin Tudoran era deja cunoscut în mediul online pentru conținutul său extrem de controversat. Pe conturile sale de Facebook și TikTok, acesta promova în mod repetat simboluri fasciste precum crucea Mișcării Legionare și alte semne, adesea integrate în imagini cu puternică încărcătură religioasă.

În februarie, tânărul și-a afișat chiar o svastică nazistă ca fotografie de profil pe Facebook, un simbol interzis. Mai mult, Tudoran folosea mai multe identități online, printre care aliasurile „oxgn1312”, „oxygen”, „enciclopedie”, „boss1243” și „oxynel”, sub care posta imagini cu cruci în flăcări sau alte simboluri asociate propagandei extremiste.

Mesajele transmise de Nicușor Dan și de Ambasada Bangladeshului

Incidentul a atras atenția la cel mai înalt nivel. Președintele României, Nicușor Dan, a condamnat public atacul printr-un mesaj ferm postat pe Facebook.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice. Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, a transmis șeful statului.

Ambasada Bangladeshului în România a salutat poziția președintelui, mulțumindu-i pentru reacția promptă și pentru condamnarea publică a incidentului. Reprezentanții ambasadei au transmis totodată un mesaj către cetățenii lor care muncesc în România, îndemnându-i să nu își piardă încrederea și să continue să creadă în sprijinul autorităților române.

În prezent, anchetatorii verifică nu doar circumstanțele directe ale atacului, ci și activitatea online a agresorului, pentru a stabili dacă există legături cu grupări extremiste sau rețele de propagandă radicală.

