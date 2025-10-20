Cine este tânără de 29 de ani din Bucureşti găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după o cădere de 250 m

O tânără în vârstă de 29 de ani, din București, a murit sâmbătă, 18 octombrie 2025, în Masivul Piatra Craiului, după ce a căzut aproximativ 250 de metri pe un versant abrupt din zona „Brâul de Mijloc”, partea sudică a masivului. Incidentul s-a produs în condiții de iarnă instalată și vizibilitate redusă.

Colegii victimei au alertat autoritățile

Potrivit Serviciului Public Local Salvamont Zărnești, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 13:30, când colegii de tură ai victimei au anunțat că au pierdut contactul vizual cu aceasta. Grupul de turiști se afla pe un traseu dificil, în zona „La Lanțuri”. Ulterior, salvamontiștii au primit și un material video care a ajutat la identificarea exactă a locului în care s-a produs accidentul.

Prima echipă de intervenție, formată din cinci salvatori montani, s-a deplasat imediat spre zona indicată, echipată cu materiale medicale și tehnice pentru o eventuală salvare. Câteva ore mai târziu, o a doua echipă, alcătuită din unsprezece membri ai Salvamont Zărnești, a fost trimisă în sprijinul primei. Intervenția a fost coordonată permanent de la dispecerat, care a menținut legătura cu echipele din teren și cu celelalte instituții implicate în sistemul integrat de urgență.

Victima a fost găsită decedată în zona „La Grote”, pe traseul „La Lanțuri”. Căderea de aproximativ 250 de metri i-a provocat traumatisme severe, incompatibile cu viața. Operațiunea de recuperare a trupului neînsuflețit s-a desfășurat în condiții dificile, specifice masivului Piatra Craiului, și s-a încheiat în jurul orei 23:00, potrivit anunțului autorităților. Autoritățile nu au făcut publică identitatea femeii, se știe doar că aceasta era din București și avea 29 de ani. Nu se cunoștea bine cu persoanele cu care era pe munte, fiind o drumeție organizată pe rețelele de socializare.

Autoritățile au deschis o anchetă

Reprezentanții Salvamont Zărnești au atras atenția, la finalul intervenției, asupra pericolelor pe care le presupune abordarea traseelor montane fără echipament adecvat și fără experiență.

„Uneori, turele preluate din aplicații sau de pe dispozitive smart pot părea atractive, dar pot deveni extrem de periculoase. În astfel de condiții, echipamentul necesar trebuie să fie complex, iar grupurile să fie formate din persoane cu experiență montană reală”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Totodată, salvatorii montani au transmis un mesaj de responsabilitate pentru toți cei care aleg muntele în sezonul rece: „Prudență, atenție și, uneori, renunțare. Acestea sunt cuvintele care pot salva vieți.”

În urma incidentului, polițiștii din Zărnești au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, care urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Autoritățile reamintesc că Masivul Piatra Craiului este una dintre cele mai dificile zone montane din România, iar accidentele pot avea consecințe grave. În 2024, un turist american a murit în aceeași zonă, după o cădere de la aproximativ 400 de metri, în sectorul Padina Închisă, considerat de asemenea foarte greu accesibil.