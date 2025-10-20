Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 13:48
de Daoud Andra

Cine este tânără de 29 de ani din Bucureşti găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după o cădere de 250 m

Social
Cine este tânără de 29 de ani din Bucureşti găsită moartă în Masivul Piatra Craiului după o cădere de 250 m
FOTO: Serviciul Public Local Salvamont Zărnești

O tânără în vârstă de 29 de ani, din București, a murit sâmbătă, 18 octombrie 2025, în Masivul Piatra Craiului, după ce a căzut aproximativ 250 de metri pe un versant abrupt din zona „Brâul de Mijloc”, partea sudică a masivului. Incidentul s-a produs în condiții de iarnă instalată și vizibilitate redusă.

Colegii victimei au alertat autoritățile

Potrivit Serviciului Public Local Salvamont Zărnești, apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 13:30, când colegii de tură ai victimei au anunțat că au pierdut contactul vizual cu aceasta. Grupul de turiști se afla pe un traseu dificil, în zona „La Lanțuri”. Ulterior, salvamontiștii au primit și un material video care a ajutat la identificarea exactă a locului în care s-a produs accidentul.

Prima echipă de intervenție, formată din cinci salvatori montani, s-a deplasat imediat spre zona indicată, echipată cu materiale medicale și tehnice pentru o eventuală salvare. Câteva ore mai târziu, o a doua echipă, alcătuită din unsprezece membri ai Salvamont Zărnești, a fost trimisă în sprijinul primei. Intervenția a fost coordonată permanent de la dispecerat, care a menținut legătura cu echipele din teren și cu celelalte instituții implicate în sistemul integrat de urgență.

Vezi și:
Românii se aventurează pe munte fără să fie pregătiţi: nouă răniți și un deces în doar 24 de ore, în România. Sfaturile echipelor Salvamont pentru a evita pericolul

Victima a fost găsită decedată în zona „La Grote”, pe traseul „La Lanțuri”. Căderea de aproximativ 250 de metri i-a provocat traumatisme severe, incompatibile cu viața. Operațiunea de recuperare a trupului neînsuflețit s-a desfășurat în condiții dificile, specifice masivului Piatra Craiului, și s-a încheiat în jurul orei 23:00, potrivit anunțului autorităților. Autoritățile nu au făcut publică identitatea femeii, se știe doar că aceasta era din București și avea 29 de ani. Nu se cunoștea bine cu persoanele cu care era pe munte, fiind o drumeție organizată pe rețelele de socializare.

Autoritățile au deschis o anchetă

Reprezentanții Salvamont Zărnești au atras atenția, la finalul intervenției, asupra pericolelor pe care le presupune abordarea traseelor montane fără echipament adecvat și fără experiență.

„Uneori, turele preluate din aplicații sau de pe dispozitive smart pot părea atractive, dar pot deveni extrem de periculoase. În astfel de condiții, echipamentul necesar trebuie să fie complex, iar grupurile să fie formate din persoane cu experiență montană reală”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Totodată, salvatorii montani au transmis un mesaj de responsabilitate pentru toți cei care aleg muntele în sezonul rece: „Prudență, atenție și, uneori, renunțare. Acestea sunt cuvintele care pot salva vieți.”

În urma incidentului, polițiștii din Zărnești au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „ucidere din culpă”. Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, care urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Autoritățile reamintesc că Masivul Piatra Craiului este una dintre cele mai dificile zone montane din România, iar accidentele pot avea consecințe grave. În 2024, un turist american a murit în aceeași zonă, după o cădere de la aproximativ 400 de metri, în sectorul Padina Închisă, considerat de asemenea foarte greu accesibil.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Recomandări
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
SUA interzice companiei NSO accesul la WhatsApp: sfârșitul erei Pegasus?
SUA interzice companiei NSO accesul la WhatsApp: sfârșitul erei Pegasus?
Samsung The Premiere 5, lansat oficial. Videoproiectorul inovativ care poate genera un ecran interactiv de mari dimensiuni
Samsung The Premiere 5, lansat oficial. Videoproiectorul inovativ care poate genera un ecran interactiv de mari dimensiuni
De ce Donbasul e atât de valoros pentru Moscova. Motivul pentru care Putin nu vrea să piardă această regiune
De ce Donbasul e atât de valoros pentru Moscova. Motivul pentru care Putin nu vrea să piardă această regiune
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...