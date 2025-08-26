Ultima ora
26 aug. 2025 | 18:39
de Ioana Bucur

Știri Externe
Cine este românul găsit mort într-o groapă de gunoi din Spania. Anchetatorii cred că este vorba despre o crimă la indigo - primele detalii din anchetă

Descoperire îngrijorătoare în Spania: două cadavre au fost găsite, la un interval de aproape două săptămâni, la groapa de gunoi a orașului Zaragoza. Presa spaniolă relatează că victimele ar fi cetățeni români, iar crimele par să aibă legătură cu reglări de conturi între grupări infracționale periculoase.

Românul găsit mort într-o groapă de gunoi din Spania, identificat

Primul trup neînsuflețit a fost descoperit la sfârșitul lunii aprilie, printre gunoaie, cu o haină trasă peste cap. După 13 zile, pe rampa de sortare a deșeurilor a apărut un al doilea cadavru, ridicând suspiciuni cu privire la existența unei conexiuni între cele două crime.

Până în prezent, autoritățile spaniole au confirmat oficial identitatea unei singure victime: un bărbat român în vârstă de 45 de ani, pe nume Cătălin. Familia sa a fost deja informată, iar trupul urmează să fie repatriat în România pentru înmormântare. În ceea ce privește cea de-a doua victimă, presa din peninsulă scrie că ar fi tot un român, însă poliția nu a făcut deocamdată o confirmare oficială.

Potrivit informațiilor transmise de poliția catalană, los Mossos d’Esquadra, ancheta este extrem de complexă. Rezultatele preliminare indică o moarte violentă în ambele cazuri, însă anchetatorii așteaptă încă concluziile necropsiilor pentru a stabili cu exactitate circumstanțele crimelor.

Ipotezele luate în calcul de anchetatori sunt multiple: de la un conflict personal sau o dispută domestică, până la o reglare de conturi între rețele de crimă organizată implicate în traficul de droguri.

Cazul a stârnit îngrijorare în rândul comunității românești din Spania, Zaragoza fiind unul dintre orașele cu o prezență importantă a muncitorilor veniți din România. Autoritățile spaniole continuă cercetările și colaborează cu instituțiile din România pentru a face lumină în acest dosar marcat de suspiciuni de crimă organizată.

