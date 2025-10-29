Cine este Diana Ciobotea, concurentă a noului show Pro TV – „Trădătorii”? Detalii exclusive din culisele emisiunii: „Începeam toți să fim un pic paranoia”

„Trădătorii” este noul show marca Pro TV, în care concurenții își testează inteligența, strategia și instinctul. Filmat într-un castel din Ungaria, proiectul aduce mister și noutate pe micile ecrane, reunind 24 de participanți complet diferiți într-un adevărat experiment social. Talentata Ana Ularu este masterul jocului, adăugând un plus de magie fiecărei ediții. Am stat de vorbă cu Diana Ciobotea, una dintre curajoasele participante, și am descoperit detalii inedite din culise. Ce surprize îi așteaptă pe telespectatori?

Diana Ciobotea detaliile din spatele cortinei. Ce s-a întâmplat la filmările show-ului „Trădătorii”

„Trădătorii” este un test psihologic intens, în care 24 de oameni cu personalități și ocupații complet diferite trebuie nu doar să conviețuiască împreună, ci și să descopere cine e sincer și cine poartă o mască.

Filmat într-un castel din Ungaria, show-ul aduce în România un format deja cunoscut în străinătate. Cei care au jucat Mafia în copilărie vor înțelege rapid conceptul. Deși la început toți pleacă de pe picior de egalitate, trei participanți sunt desemnați „Trădători”, iar misiunea „Nevinovaților” este să-i identifice și să-i elimine.

Pare un joc, dar nu e deloc simplu. Ca și în viață, uneori cei pe care-i consideri prieteni îți pot săpa groapa. Ana Ularu este masterul jocului, dar alegerile participanților dictează mersul lucrurilor.

Diana Ciobotea, cântăreață și specialist PR, este una dintre cele 24 de persoane pe care telespectatorii le vor cunoaște mai bine începând de joi, 30 octombrie. Ambițioasă și obișnuită să-și depășească limitele încă de la 11 ani, Diana și-a propus să trăiască la maxim experiența „Trădătorii” și să facă față tuturor provocărilor.

„Eu sunt de formare jurnalist, ca profesie PR și am și un proiect muzical care se numește Diana’s Road: drumurile Dianei. Și urmează o piesă nouă, inspirată de acest joc, de experiență. De exemplu, versurile refrenului mi-au venit, cred, în a doua sau a treia noapte după încheierea concursului”, a dezvăluit Diana Ciobotea, în exclusivitate pentru Playtech.

„Experiența în sine a fost fabuloasă”

Emisiunea a scos-o din zona de confort fără dar și poate, dar exact asta și-a și propus. Pentru că, dacă în viața de zi cu zi debordează de energie pozitivă, acum și-ar fi dorit să-și exploreze și latura întunecată.

„Am venit toți de pe poziție de egalitate, Nevinovați. Ana îi desemnează pe Trădători. Eu, inițial, pentru că, de regulă, sunt un om bun în viața de zi cu zi, am venit cu ideea de a încerca și postura de trădătoare”, ne-a spus Diana Ciobotea.

Întâlnirea cu castelul în care urmau să-și petreacă următoarele zile a fost de-a dreptul marcantă. Clădirea uriașă i-a făcut pe concurenți să retrăiască vremuri de mult apuse, iar grandoarea ei a lăsat o impresie greu de uitat.

„Primul impact când am ajuns la castel a fost WOW! Asta am experimentat cu toții, eram acolo în mașină și am fost impresionați de mărimea lui, de grădini, de absolut tot ce se vedea. E impozantă acea clădire. Experiența în sine a fost fabuloasă. Este ca un experiment social și a fost foarte intensă atât pentru noi cât și pentru telespectatori, îmi imaginez”, a completat concurenta show-ului „Trădătorii”.

Dar n-au avut mult timp să se simtă prinți și prințese. Jocul a început rapid, iar tensiunea a crescut imediat. Cel mai greu, povestește Diana Ciobotea, a fost să gestioneze emoțiile și să facă față suspiciunilor care apăreau la fiecare pas.

„Cel mai greu mi s-a părut faptul că începusem cu toții să fim un pic paranoia și să interpretăm chiar și cele mai mici grimase sau gesturi, absolut orice putea fi folosit împotriva ta. Îi observai cum te filau unii, efectiv. Deci aveam o colegă care se uita ca o cameră de luat vederi 360 și se întorcea non-stop să vadă reacții, mai ales la masa rotundă, că și acolo, fiind foarte mare tensiunea, căutam cu toții, până la urmă, indicii unii despre ceilalți. Cel mai frumos mi s-a părut faptul că am fost selectați 24 de oameni total diferiți, în primul rând ca personalități, ca și caracter, dar și ca profesii și background, până la urmă. Am fost total diferiți și totuși am făcut un show foarte fain împreună. Și echipă, pe timp de zi”, a povestit Diana Ciobotea.

Lecția despre sine pe care emisiunea „Trădătorii” i-a oferit-o Dianei

Pe cât de frumoasă a fost perioada filmărilor, pe atât de revelatoare a fost ea pentru Diana Ciobotea. A descoperit că, uneori, empatia poate fi folosită împotriva ta și a învățat să doarmă „iepurește”, adaptându-se la ritmul alert al jocului.