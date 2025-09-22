Primii concurenţi la emisiunea „Trădătorii”, anunţaţi de PRO TV. 24 de români, pregătiţi să intre într-un castel izolat

Din luna octombrie, PRO TV și platforma VOYO aduc pe micile ecrane una dintre cele mai aşteptate producţii ale toamnei: „Trădătorii”, un reality-show construit în jurul strategiei, al manipulării şi al instinctului de supravieţuire. 24 de concurenţi vor păşi într-un castel izolat, unde, pe timpul zilei, vor fi nevoiţi să colaboreze pentru a îndeplini diverse misiuni. Odată cu lăsarea serii, tensiunea creşte: fiecare trebuie să identifice cine sunt trădătorii ascunşi în grup, înainte de a deveni victime ale eliminărilor.

Cine va intra în competiția „Trădătorii”

Atmosfera de joc, plină de mister şi incertitudine, promite să testeze limitele participanţilor. PRO TV a anunţat deja câţiva dintre concurenţii care au acceptat provocarea, iar poveştile lor sunt la fel de diverse precum personalităţile pe care le aduc în competiţie.

Ines Stana – creatoarea de conţinut din Baia Mare

Una dintre primele participante confirmate este Ines Stana, creatoare de conţinut cu aproape un milion de urmăritori online. Tânăra a povestit că pasiunea ei pentru divertisment a început din copilărie:

„Sunt creator de conținut de câțiva ani, dar, de fapt, fac asta din copilărie. De la 12 ani îmi plăcea să fac oamenii să râdă și să se simtă bine. Așa a început pasiunea pentru jocuri de rol și umor, iar internetul a devenit, în timp, meseria mea – practic, îmi trăiesc visul. (…) Participarea la emisiunea TRĂDĂTORII este cea mai intensă experiență a vieții mele”.

Daniel Cojanu – cercetătorul din Râmnicu Sărat

Un alt concurent este Daniel Cojanu, care îşi desfăşoară activitatea într-un laborator de cercetare. Pentru el, drumul profesional a fost neaşteptat, dar plin de satisfacţii:

„Nu am crezut niciodată că o să ajung să lucrez într-un laborator și că o să-mi și placă să fac chestia asta. Lucrez cu microorganisme, cu bacterii, cu fungi. (…) Să-ți dai seama că ești la fel de bun ca ceilalți, că poți să rămâi fidel valorilor tale fără să faci compromisuri prea mari.”

Iulian Raicu – IT-istul sportiv din Constanţa

Iulian Raicu a ales să-şi ia o pauză de la IT pentru a intra în aventura de la castel. Împătimit al sporturilor de contact, acesta deține centură neagră în Jiu-Jitsu Brazilian şi este instructor de arte marţiale. Despre el spune:

„Pot să zic că sunt o persoană foarte optimistă și îmi place să fiu printre oameni, să-mi petrec timpul cu prietenii. (…) Îmi place să lucrez cu oamenii și sunt o fire pozitivă și sociabilă.”

Maria Secrieriu – educatoarea cu pasiuni neobişnuite

Din Bucureşti, Maria Secrieriu aduce în competiţie sensibilitatea şi experienţa sa din domeniul educaţiei. Tânăra mărturiseşte:

„Sunt educator specializat din 2020 și fac asta cu sufletul; nu o văd ca pe o carieră, ci ca pe o experiență extraordinară. (…) Sunt foarte empatică și mă poți manipula cu ușurință emoțional, dar, la un moment dat, te văd”.

În plus, Maria surprinde prin pasiunea sa pentru motociclism Enduro, un sport considerat dur, dar pe care îl practică cu plăcere, fără a participa la competiţii pentru a evita accidentările.

Aceştia sunt doar primii concurenţi anunţaţi oficial, iar lista completă de 24 de participanţi va fi dezvăluită treptat. „Trădătorii” va fi o competiţie a minţii şi a caracterului, unde fiecare privire, fiecare alianţă şi fiecare decizie pot face diferenţa între victorie şi eliminare.