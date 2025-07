Cine este Cătălin Drulă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce studii și ce avere are

Cătălin Drulă se conturează tot mai clar drept unul dintre favoriții la cursa pentru Primăria Capitalei. Află, din rândurile de mai jos, ce studii și ce avere.

Cine este Cătălin Drulă

Informatician la bază, Cătălin Drulă a intrat în atenția publicului în 2015, odată cu înființarea Asociației Pro Infrastructură – un ONG specializat în monitorizarea proiectelor de infrastructură rutieră și feroviară. A devenit ministru al Transporturilor în decembrie 2020, în guvernul Cîțu, susținut de coaliția PNL-USR-UDMR.

Primul moment de impact al mandatului său a venit în martie 2021, când s-a confruntat cu o grevă a sindicatului de la Metrou, declanșată după decizia de demolare a chioșcurilor ilegale controlate de sindicaliști. Drulă a acuzat public existența unei „mafii” sindicale coordonate de Ion Rădoi și a cerut intervenția autorităților pentru a opri protestul, considerat ilegal. Demolările au continuat, în ciuda opoziției dure.

Tensiunile s-au amplificat în aprilie 2021, când premierul Florin Cîțu l-a demis pe ministrul USR al Sănătății, Vlad Voiculescu. La scurt timp, Drulă a reacționat dur, afirmând într-un interviu pentru G4Media.ro că „Florin Cîțu este un zombie politic”, și susținând că premierul și-a pierdut sprijinul partenerilor de guvernare.

În iulie 2021, numele lui Cătălin Drulă a reapărut în presă, odată cu publicarea unor stenograme ale DNA. Potrivit interceptărilor, mai mulți politicieni și oameni de afaceri încercau să-l convingă să păstreze în funcție anumiți șefi de instituții, însă ministrul a refuzat presiunile. „Drulă nu e om, e câine (…) Omul e nebun! Nu se înțelege cu nimeni”, afirmau interlocutorii în discuțiile surprinse de anchetatori, după ce refuzul acestuia le-a zădărnicit planurile.

Ce studii și ce avere are

Conform declarației de avere depuse la finalul mandatului său de ministru, în 2022, Cătălin Drulă deține acțiuni în valoare de peste 2,5 milioane de dolari la Zipline International Inc., o companie de tehnologie unde a lucrat în perioada 2014–2015. Potrivit Profit.ro, Drulă a vândut aproximativ 20% din pachetul său de acțiuni la Zipline – firmă specializată în producția de drone – obținând în jur de 588.000 de dolari din această tranzacție.

„Zipline este startup-ul la care am fost unul dintre primii colaboratori, înainte să intru în politică. Compania este ceea ce se numește un Unicorn (evaluată la peste un miliard de dolari n.red.). Acțiunile pe care eu le am la Zipline sunt în toate declarațiile mele de avere, care sunt publice pe site-ul ANI. Crescând valoarea, cum cresc la Unicorn acțiunile, am vândut o parte din acțiuni, adică 20%”, a declarat Drulă pentru psnews.

Cătălin Drulă s-a născut pe 2 mai 1981 și a absolvit Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București (1995–1999), potrivit cdep.ro. Între 1999 și 2002, a studiat informatica la Universitatea din Toronto, unde a obținut diploma de licență. Ulterior, în perioada 2004–2005, a efectuat un stagiu de cercetare la Institut National Polytechnique de Grenoble, în cadrul unui program de schimb cu Universitatea din Toronto, unde în 2005 și-a finalizat studiile de master în informatică, cu teza „Fast and Energy Efficient Neighbour Discovery for Opportunistic Networking with Bluetooth”.

A fost fondator și director executiv al startup-ului Personal Networks SRL (2006–2008), care a dezvoltat o platformă de marketing de proximitate prin Bluetooth, numită „ProxyCast”.

În cariera profesională a activat ca inginer software și specialist în procesarea semnalelor digitale la Cresta Technologies (2008–2010), inginer software la Willow Garage (2010–2011), la Suitable Technologies (2011–2014), iar apoi ca inginer de sistem la Zipline (2014–2015), contribuind la dezvoltarea unui sistem automatizat de livrare cu drone pentru produse medicale (sânge, plasmă, medicamente), folosit în prezent în Rwanda, conform usr.ro.

În 2016 a devenit consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-ministrului, responsabil cu infrastructura de transport.

A intrat în politică în 2016, fiind ales deputat USR de Timiș. A ocupat funcții precum vicelider al grupului parlamentar USR (până în septembrie 2019), apoi lider al grupului (februarie–decembrie 2020). A fost, de asemenea, președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură și secretar al Grupului parlamentar de prietenie cu Canada. A fost reales deputat la alegerile din 6 decembrie 2020, pe listele USR-PLUS.

Din 2015, este fondator și director executiv al Asociației Pro Infrastructură, ONG dedicat monitorizării proiectelor de infrastructură de transport. Este și membru activ al comunității online peundemerg.ro, axată pe infrastructura rutieră și feroviară.

Favorit la Primăria Capitalei

Primarul general Nicușor Dan a declarat, după o întâlnire cu fostul lider USR Cătălin Drulă, că acesta are profilul potrivit pentru funcția de Primar General al Capitalei. Dan a subliniat că o persoană cu expertiză în domeniul transporturilor este binevenită în cursa electorală pentru București. Totodată, el a precizat că data alegerilor în Capitală urma să fie stabilită în cadrul unei ședințe a coaliției.

”Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. Avem şi nişte alegeri care probabil că tot în şedinţa coaliţiei de azi, poate ştiţi mai bine decât mine ce s-a decis, urma să se decidă cu privire la data la care urmează să fie alegerile din Bucureşti”, a spus Nicuşor Dan, despre discuţia cu fostul lider USR Cătălin Drulă.

Drulă a scris pe Facebook că s-a văzut cu preşedintele Nicuşor Dan şi au vorbit despre continuarea proiectelor pentru Bucureşti.

„După ani de zile în care guvernanţii au lăsat oraşul fără bani, avem acum, în sfârşit, şansa unui parteneriat real între Primărie, Preşedinţie şi Guvern. Un parteneriat care să aducă oraşului resursele de care are nevoie pentru a îmbunătăţi viaţa de zi cu zi a bucureştenilor. Am discutat despre cum putem transforma rapid în lege referendumul din noiembrie 2024. Şi despre investiţiile în infrastructura de transport public, velo şi rutier pentru care e nevoie de împărţirea corectă a bugetului, aşa cum au stabilit bucureştenii prin vot”, a explicat Drulă.

El a precizat că şi el, şi Nicuşor Dan se uită la Capitală nu doar ca politicieni, dar şi ca părinţi.