De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 09:47
de Daoud Andra

Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui

Generalist
Cine este bărbatul cu care s-a fotografiat Nicușor Dan în timpul vizitei la Roșia Montană. I-a dat o poreclă inedită președintelui
FOTO: Facebook/Tică Darie

Vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Roșia Montană a adus în atenție unul dintre cele mai cunoscute personaje ale comunității locale: Tică Darie. Tânărul antreprenor, devenit simbol al rezistenței civice și al inițiativelor de dezvoltare din zonă, s-a aflat constant în preajma șefului statului în timpul vizitei private pe care acesta a efectuat-o, însoțit de familie, în inima Apusenilor.

Cine este Tică Darie

Originar din Suceava și absolvent de design multimedia la Erhvervsakademi København din Danemarca, Tică Darie a descoperit Roșia Montană în anii protestelor împotriva exploatării miniere cu cianuri. În 2012 și 2013 a pedalat din Copenhaga până în România pentru a atrage atenția asupra pericolului care amenința patrimoniul unic al zonei. La scurt timp, a decis să se stabilească definitiv aici.

În 2013 a pus bazele proiectului Made in Roșia Montană, pornit de la o întâmplare simplă: o pereche de șosete din lână primită cadou de la o localnică. Postarea unei fotografii pe Facebook a declanșat un val neașteptat de comenzi și, în doar câteva săptămâni, zeci de femei din sat au început să tricoteze pentru clienți din toată țara. Afacerea a crescut rapid, ajungând să fie recunoscută inclusiv la nivel guvernamental, după ce fostul premier Dacian Cioloș a postat o fotografie purtând șosetele tricotate la Roșia Montană.

Astăzi, Made in Roșia Montană produce articole de lână merinos de înaltă calitate, de la căciuli și fulare la pulovere, păstrând tradiția și oferind un venit suplimentar femeilor din comunitate.

Tică Darie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru (FOTO: Facebook)

Întâlnirea cu președintele

Pe durata vizitei, Nicușor Dan a apreciat ospitalitatea localnicilor și a declarat: „Am mâncat compoturi, slănină, șorici, lapte muls direct de la vacă. Toate mi-au adus aminte de copilărie.” Șeful statului a subliniat că Roșia Montană are un „potențial turistic uriaș” și trebuie transformată într-un pol de atracție pentru milioane de vizitatori.

În acest context, președintele a vizitat și Bistro Roșia Montană, localul deschis de Tică Darie după ani de renovări ale unei clădiri monument istoric, datând din 1867. Bistro-ul, inaugurat în primăvara acestui an, funcționează acum ca un punct de întâlnire cultural și gastronomic al comunității.

Tică Darie nu și-a ascuns emoția de a-l primi pe șeful statului: „Mulțumim domnului Președinte al României, Nicușor Dan, pentru vizita sa la Bistro Roșia Montană! Suntem onorați și bucuroși de prezența dumneavoastră în inima Munților Apuseni. Credem că această vizită istorică reprezintă un semnal puternic de susținere pentru comunitatea locală și pentru întregul potențial turistic și cultural al Roșiei Montane”, a transmis tânărul antreprenor.

Relația dintre Tică Darie și actualul președinte nu este nouă. Cei doi s-au intersectat în diverse momente publice, iar în mai 2025, după câștigarea alegerilor, tânărul antreprenor scria pe Facebook: „A câștigat faraonul. Felicitări, Nicușor! Hai, România!”, folosind o poreclă neobișnuită, dar amicală, pentru a celebra victoria acestuia.

Dincolo de afacerile sociale, Tică Darie s-a implicat și în politică locală, candidând de trei ori la Primăria Roșia Montană, în 2016, 2020 și 2024. Deși nu a reușit să câștige, campaniile sale au avut un puternic mesaj comunitar, primul dintre ele fiind lansat sub sloganul „#AmCuCine”, atunci când USR era condus chiar de Nicușor Dan.

