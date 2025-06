Cine era Marius Cristian Coman, antrenorul secund de la CSM Oradea care a murit în accidentul autocarului de pe A2. Avea doar 23 de ani

Moartea fulgerătoare a lui Marius Cristian Coman, tânărul antrenor secund al echipei de baschet U14 a CSM Oradea, a îndoliat întreaga comunitate sportivă din Oradea și nu numai. Duminică, 22 iunie, în jurul orei 18.00, un autocar care transporta copii și antrenori ai Asociației Sportive Star Oradea spre Festivalul Național de Baby și Minibaschet de la Costinești s-a răsturnat în afara carosabilului pe Autostrada A2, în dreptul localității Nicolae Bălcescu, județul Călărași.

În urma exploziei unei anvelope, autocarul s-a răsturnat pe partea dreaptă, iar Marius Coman, care stătea chiar în față, a fost prins sub vehicul. Impactul i-a fost fatal. Tânărul avea doar 23 de ani și era la începutul unei cariere promițătoare în antrenoratul sportiv.

Dispariția sa neașteptată a provocat un val de emoție, tristețe și neputință în rândul colegilor, elevilor, părinților și al tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pentru dedicarea sa, profesionalismul și blândețea cu care lucra cu copiii.

Marius Cristian Coman s-a născut pe 12 martie 2002 în Sighetu Marmației, unde și-a descoperit pasiunea pentru baschet, un sport care i-a devenit ulterior vocație și stil de viață.

Încă din adolescență, Marius a arătat o determinare rară de a performa și de a învăța, atât ca sportiv, cât și ca viitor antrenor.

După absolvirea liceului, s-a mutat la Oradea pentru a studia la Facultatea de Geografie, Turism și Sport a Universității din Oradea.

Încă din timpul studenției, s-a implicat ca voluntar în cadrul Academiei Baschet Star Oradea, acolo unde a început să antreneze copii și să își formeze stilul propriu de lucru, bazat pe răbdare, empatie și comunicare.

În 2025, Marius terminase primul an de Master în Educație Fizică și Antrenament Sportiv și era deja un nume respectat în rândul tinerilor antrenori.

Era implicat activ în activitatea zilnică a clubului: coordona selecțiile în școli, participa la competiții locale și naționale, și lucra intens la pregătirea echipei U14 a CSM Oradea, al cărei antrenor secund era.

Cu această echipă, a reușit o performanță remarcabilă: titlul de campioană națională în sezonul 2024/2025.

Duminică, 22 iunie, Marius Coman se afla în autocarul care ducea echipa Star Oradea spre Festivalul de Baby Baschet din Costinești. În vehicul se aflau în total 28 de persoane: 22 de copii și 6 adulți, dintre care trei erau antrenori.

Potrivit Poliției Române, accidentul s-a produs în urma exploziei anvelopei din dreapta față, iar autocarul s-a răsturnat în afara carosabilului. Impactul a fost extrem de violent.

Marius se afla pe unul dintre primele locuri din față și a fost prins sub vehicul, suferind răni incompatibile cu viața.

A murit pe loc, înainte de a putea primi ajutor medical. Profesorul Ioan Feflea, unul dintre ceilalți antrenori ai echipei, a fost rănit ușor, suferind o entorsă, și a fost transportat la spital pentru investigații.

În același accident, doi copii au fost răniți grav și au fost transportați cu elicoptere SMURD la spitale din București, iar alți 18 pasageri au suferit răni ușoare. Printre aceștia, patru persoane (doi minori și doi adulți, inclusiv șoferul) au fost duse cu ambulanțele la spital.

Alți 11 minori neînsoțiți au fost transportați cu autospeciale pentru victime multiple la spitalele „Marie Curie” și „Grigore Alexandrescu” pentru investigații, iar trei copii au fost duși la spital cu mașinile părinților.

Moartea lui Marius Cristian Coman este resimțită ca o pierdere uriașă de către toți cei care l-au cunoscut. Era cunoscut pentru blândețea sa, pentru devotamentul față de copii și pentru modul în care știa să inspire respect și încredere.

Era un tânăr care promitea mult și care deja reușise să lase o amprentă în comunitatea sportivă orădeană.

Visele sale erau mari, dar ancorate în valori solide: educație prin sport, muncă în echipă, încredere și perseverență. În ochii copiilor, Marius era mai mult decât un antrenor — era un model, un frate mai mare, o sursă de încurajare și motivație.

Pe rețelele sociale, foști colegi, sportivi și părinți au postat mesaje emoționante în memoria sa, exprimându-și șocul și durerea provocate de această tragedie.

Clubul CSM Oradea a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind caracterul deosebit al lui Marius și contribuția importantă pe care a avut-o la formarea tinerilor sportivi.

Marius Cristian Coman avea toată viața înainte. Cu doar câteva zile înainte de accident, participa cu entuziasm la organizarea taberei de vară și la pregătirile pentru festivalul de la Costinești. Era implicat în fiecare detaliu, animat de dorința de a oferi copiilor o experiență memorabilă.

Din păcate, viața i-a fost curmată tragic, într-un moment în care era pe deplin angajat în visul său. Dispariția sa lasă un gol dureros în inimile familiei, ale prietenilor și ale micilor sportivi care îl priveau cu admirație.

Marius rămâne un simbol al pasiunii pentru sport, al generozității și al unui vis frumos care, deși s-a întrerupt brusc, va dăinui în memoria celor care l-au cunoscut.

Clubul CSM Oradea a transmis un mesaj emoționant în memoria regretatului lor coleg, Marius Cristian Coman:

Părinții copiilor pe care regretatul antrenor i-a îndrumat la CSM Oradea au trimis zeci de mesaje de condoleanțe, frapați de tragedia care a avut loc și dispariția timpurie a bărbatului de numai 23 de ani.

„Sincere condoleanțe! A fost un antrenor dedicat, care a știut să inspire și să motiveze, lăsând o amprentă frumoasă în sufletele copiilor, inclusiv în cel al fiului nostru. Ne amintim cu recunoștință de răbdarea, vocea caldă și pasiunea cu care i-a îndrumat pe cei mici. Vei rămâne în gândurile și în inima noastră!”, a scris o mamă îndurerată.

„Nu cred… imposibil… e antrenorul băiețelului meu… Dumnezeu să te odihnească în pace, Marius!”.

„Drum lin spre cer, prieten drag! Please tell me how the ball bounces on the floor in the other world (Spune-ne cum sare mingea pe podeaua din ceruri…)”, a fost mesajul emoționant al lui Erik Zoltan.

„D-le antrenor, nu te vom uita niciodată!” – este ecoul lăsat de Liliana Adriana Barna, în numele tuturor părinților și copiilor pe care Marius i-a îndrumat.

„Un om deosebit și dedicat”, „suflet imens”, „pasionat de meseria sa” – sunt doar câteva dintre cuvintele care i-au fost dedicate.