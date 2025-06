UPDATE: Un antrenor de la CSM Oradea a murit în accidentul autocarului de pe A2. Un băiețel de 9 ani a făcut stop cardiac și este în stare gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București

Duminică seară, pe autostrada A2, în județul Călărași, a avut loc un accident grav care a implicat un autocar în care se aflau copii și antrenori ai echipei de mini baschet a Asociației Sportive Star Oradea. Vehiculul se îndrepta spre litoral, unde urma să aibă loc Festivalul Național de Baby Baschet, organizat la Costinești.

Update 8:40

Marius Cristian Coman, antrenor secund al echipei CSM Oradea, recent campioană națională la categoria U14 masculin în sezonul 2024/25, și-a pierdut viața în urma accidentului cumplit produs duminică, 22 iunie 2025, pe A2, în județul Călărași.

Părinții copiilor pe care regretatul antrenor i-a îndrumat la CSM Oradea au trimis zeci de mesaje de condoleanțe, frapați de tragedia care a avut loc și dispariția timpurie a bărbatului de numai 23 de ani.

„Sincere condoleanțe! A fost un antrenor dedicat, care a știut să inspire și să motiveze, lăsând o amprentă frumoasă în sufletele copiilor, inclusiv în cel al fiului nostru. Ne amintim cu recunoștință de răbdarea, vocea caldă și pasiunea cu care i-a îndrumat pe cei mici. Vei rămâne în gândurile și în inima noastră!”, a scris o mamă îndurerată.

„Nu cred… imposibil… e antrenorul băiețelului meu… Dumnezeu să te odihnească în pace, Marius!”.

„Drum lin spre cer, prieten drag! Please tell me how the ball bounces on the floor in the other world (Spune-ne cum sare mingea pe podeaua din ceruri…)”, a fost mesajul emoționant al lui Erik Zoltan.

„D-le antrenor, nu te vom uita niciodată!” – este ecoul lăsat de Liliana Adriana Barna, în numele tuturor părinților și copiilor pe care Marius i-a îndrumat.

„Un om deosebit și dedicat”, „suflet imens”, „pasionat de meseria sa” – sunt doar câteva dintre cuvintele care i-au fost dedicate.