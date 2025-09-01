Ultima ora
Cel puţin 800 de morţi în Afganistan, după un cutremur de suprafaţă. Guvernul taliban anunță și 2.500 de răniți. Sunt sate întregi prăbuşite. Update
01 sept. 2025 | 15:32
de Ozana Mazilu

Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor

TEHNOLOGIE
Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor
Trei scenarii pentru viitorul inteligenței artificiale: între cooperare, conflict și hegemonie

Inteligența artificială a încetat să mai fie doar o promisiune a viitorului și s-a transformat într-un instrument strategic, capabil să schimbe echilibrele economice, sociale și geopolitice. În prezent, statele nu mai concurează doar pentru resurse naturale sau teritorii, ci și pentru date, algoritmi și infrastructură digitală. În această nouă realitate, cine controlează tehnologia are șansa de a controla și fluxurile de putere globală.

Geopolitica algoritmilor și competiția globală

Statele Unite, China și Uniunea Europeană se află în centrul unei competiții acerbe pentru supremația în domeniul AI. Beijingul a anunțat încă din 2017, prin planul „New Generation Artificial Intelligence Development Plan”, obiectivul de a deveni lider global până în 2030. În paralel, Washingtonul mizează pe inovația companiilor private, dar și pe măsuri restrictive, cum sunt limitările la exportul de tehnologii avansate. Mai mult, administrația americană a pus accent pe educație, prin ordine executive care vizează formarea noilor generații în domeniul AI.

Europa, în schimb, încearcă să își păstreze rolul de actor normativ. Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială, adoptată în 2024, este primul pas în direcția unei reglementări internaționale. Totuși, subiectele legate de securitate națională au rămas în afara acestei inițiative.

Vezi și:
Deja s-a inventat „Netflix-ul AI”, unde poți vedea producții realizate de inteligența artificială. Ce este Showrunner, cum funcționează
Stetoscopul inteligent cu inteligență artificială promite diagnostic cardiac în doar 15 secunde

Această luptă globală arată că IA a devenit noua monedă a puterii. De la sisteme autonome de apărare și supraveghere internă până la aplicații economice și educaționale, algoritmii sunt acum factori decisivi pentru modelarea viitorului.

Suveranitatea digitală și riscul fragmentării globale

Un concept tot mai des întâlnit în discursurile politice este cel de „suveranitate digitală”. În loc de granițe fizice, statele caută acum independență în gestionarea datelor și a infrastructurii tehnologice. Dependența de giganți străini este percepută ca o vulnerabilitate strategică.

China se bazează pe un model centralizat, cu sprijin masiv din partea statului. SUA lasă spațiu companiilor private, dar protejează interesele strategice prin reglementări și control al exporturilor. Europa încearcă să găsească un echilibru între inovație și protecția drepturilor fundamentale, însă diferențele de ritm o pun adesea într-o poziție de defensivă.

Țările din Sudul Global riscă să devină spectatori ai acestei confruntări. Lipsa infrastructurii și a resurselor le transformă în piețe de consum pentru soluțiile dezvoltate în Nordul Global. Rusia încearcă să speculeze acest dezechilibru prin oferte de „pachete tehnologice low-cost”, câștigând influență politică în schimbul accesului la instrumente digitale.

Această fragmentare digitală, în care infrastructura vine din Vest, iar software-ul din Est, poate crea o nouă formă de dependență, cu efecte pe termen lung asupra stabilității politice și economice a statelor vulnerabile.

Inteligența artificială militarizată și scenariile posibile

Unul dintre cele mai sensibile domenii este cel militar. Algoritmii devin elemente-cheie în arsenalul modern, fie că vorbim despre drone autonome, războaie cibernetice sau sisteme avansate de supraveghere. Absența unui cadru legal internațional face ca domeniul să fie guvernat de logica „cine dezvoltă primul, câștigă”, ceea ce amplifică riscul unei noi curse a înarmării.

Ambasadorul Ucrainei în Japonia, Serghei Korsunskîi, descrie trei scenarii posibile pentru viitorul AI:

  1. Cooperarea internațională, prin stabilirea de standarde comune și mecanisme de colaborare.
  2. Conflictul, caracterizat de fragmentare digitală și competiție între blocuri rivale.
  3. Hegemonia, dominată de unul sau doi actori globali, cel mai probabil SUA și China, cu o formă de imperialism digital.

Majoritatea analiștilor consideră că scenariul hegemonic este cel mai probabil pe termen scurt, dar și cel mai riscant, pentru că ar putea genera tensiuni majore și adânci inegalitățile dintre state.

Asemenea revoluției industriale din secolul XIX sau „erei petrolului” din secolul XX, inteligența artificială redesenează acum harta puterii mondiale. Controlul asupra algoritmilor echivalează cu influența asupra economiei, securității și politicii internaționale. Lumea intră într-o etapă în care datele și infrastructura digitală devin noul petrol, iar cei care reușesc să combine viziunea tehnologică cu o strategie geopolitică solidă vor dicta regulile jocului global.

Prima zi de toamnă aduce caniculă. Zonele afectate de codul galben de căldură
Recomandări
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Mașina Bentley Continental GT construită integral din lemn. De ce ai cumpăra-o, câți bani trebuie să scoți din buzunar ca s-o ai
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Marca auto Lotus concediază aproape toți angajații din Marea Britanie: producția se mută în străinătate
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Esmeralda, o influenceriță de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, alături de familie. Investigaţiile arată că nimic nu a fost întâmplător, ce s-ar fi întâmplat
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de vândut”
Cât costă o sticlă de apă românească în Los Angeles? Preţul i-a uimit pe turiştii români: „Mă apuc şi eu de vândut”
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Nicușor Dan şi Ursula von der Leyen, întâlnire cu zâmbetul pe buze la Constanța. Cum a întâmpinat-o preşedintele României? Foto
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Mustang din 1966 cu „suflet” de Porsche? Combinația ciudată care atrage privirile oricui
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Patronii explică de ce angajează muncitori din afara Uniunii Europene. Asiaticii nu sunt neapărat mai ieftini, însă românii nu prea mai sunt de găsit
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Muzicianul care nu știe să cânte, dar are un succes nebun cu piese generate de AI. A semnat cu o celebră casă de discuri și a stârnit dezbateri despre viitorul industriei
Revista presei
Adevarul
Rețeta sănătoasă, care te ajută să slăbești fără să renunți la gust, recomandată de un antrenor de fitness: „Am pierdut 7 kilograme”
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Cristina Scarlevschi, ispita de la Insula Iubirii, s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Chișinău: „Mă simt recunoscătoare și mândră”
Playtech Știri
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
Playtech Știri
Raluca Preda, interviu sincer după divorțul de Alex Ungureanu: „Liniștea sufletească valorează mai mult decât orice relație”. EXCLUSIV
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!