Cine controlează inteligența artificială va controla și puterea globală: trei scenarii pentru viitor

Inteligența artificială a încetat să mai fie doar o promisiune a viitorului și s-a transformat într-un instrument strategic, capabil să schimbe echilibrele economice, sociale și geopolitice. În prezent, statele nu mai concurează doar pentru resurse naturale sau teritorii, ci și pentru date, algoritmi și infrastructură digitală. În această nouă realitate, cine controlează tehnologia are șansa de a controla și fluxurile de putere globală.

Geopolitica algoritmilor și competiția globală

Statele Unite, China și Uniunea Europeană se află în centrul unei competiții acerbe pentru supremația în domeniul AI. Beijingul a anunțat încă din 2017, prin planul „New Generation Artificial Intelligence Development Plan”, obiectivul de a deveni lider global până în 2030. În paralel, Washingtonul mizează pe inovația companiilor private, dar și pe măsuri restrictive, cum sunt limitările la exportul de tehnologii avansate. Mai mult, administrația americană a pus accent pe educație, prin ordine executive care vizează formarea noilor generații în domeniul AI.

Europa, în schimb, încearcă să își păstreze rolul de actor normativ. Convenția-cadru a Consiliului Europei privind inteligența artificială, adoptată în 2024, este primul pas în direcția unei reglementări internaționale. Totuși, subiectele legate de securitate națională au rămas în afara acestei inițiative.

Această luptă globală arată că IA a devenit noua monedă a puterii. De la sisteme autonome de apărare și supraveghere internă până la aplicații economice și educaționale, algoritmii sunt acum factori decisivi pentru modelarea viitorului.

Suveranitatea digitală și riscul fragmentării globale

Un concept tot mai des întâlnit în discursurile politice este cel de „suveranitate digitală”. În loc de granițe fizice, statele caută acum independență în gestionarea datelor și a infrastructurii tehnologice. Dependența de giganți străini este percepută ca o vulnerabilitate strategică.

China se bazează pe un model centralizat, cu sprijin masiv din partea statului. SUA lasă spațiu companiilor private, dar protejează interesele strategice prin reglementări și control al exporturilor. Europa încearcă să găsească un echilibru între inovație și protecția drepturilor fundamentale, însă diferențele de ritm o pun adesea într-o poziție de defensivă.

Țările din Sudul Global riscă să devină spectatori ai acestei confruntări. Lipsa infrastructurii și a resurselor le transformă în piețe de consum pentru soluțiile dezvoltate în Nordul Global. Rusia încearcă să speculeze acest dezechilibru prin oferte de „pachete tehnologice low-cost”, câștigând influență politică în schimbul accesului la instrumente digitale.

Această fragmentare digitală, în care infrastructura vine din Vest, iar software-ul din Est, poate crea o nouă formă de dependență, cu efecte pe termen lung asupra stabilității politice și economice a statelor vulnerabile.

Inteligența artificială militarizată și scenariile posibile

Unul dintre cele mai sensibile domenii este cel militar. Algoritmii devin elemente-cheie în arsenalul modern, fie că vorbim despre drone autonome, războaie cibernetice sau sisteme avansate de supraveghere. Absența unui cadru legal internațional face ca domeniul să fie guvernat de logica „cine dezvoltă primul, câștigă”, ceea ce amplifică riscul unei noi curse a înarmării.

Ambasadorul Ucrainei în Japonia, Serghei Korsunskîi, descrie trei scenarii posibile pentru viitorul AI:

Cooperarea internațională, prin stabilirea de standarde comune și mecanisme de colaborare. Conflictul, caracterizat de fragmentare digitală și competiție între blocuri rivale. Hegemonia, dominată de unul sau doi actori globali, cel mai probabil SUA și China, cu o formă de imperialism digital.

Majoritatea analiștilor consideră că scenariul hegemonic este cel mai probabil pe termen scurt, dar și cel mai riscant, pentru că ar putea genera tensiuni majore și adânci inegalitățile dintre state.

Asemenea revoluției industriale din secolul XIX sau „erei petrolului” din secolul XX, inteligența artificială redesenează acum harta puterii mondiale. Controlul asupra algoritmilor echivalează cu influența asupra economiei, securității și politicii internaționale. Lumea intră într-o etapă în care datele și infrastructura digitală devin noul petrol, iar cei care reușesc să combine viziunea tehnologică cu o strategie geopolitică solidă vor dicta regulile jocului global.