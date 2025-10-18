Ultima ora
Cine are prioritate în rampă? Regula dă bătăi de cap şoferilor
Cine are prioritate în rampă / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Deși pare o situație simplă, „prioritatea de rampă” este una dintre cele mai frecvente surse de confuzie pentru șoferi, inclusiv pentru cei cu experiență.

Regulamentul de aplicare a Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice explică precis aceste cazuri, însă interpretarea lor diferă adesea în practică, mai ales pe drumurile de munte sau în zonele cu pante abrupte.

Ce spune legea despre prioritatea de rampă

Conform articolului 135, litera e), conducătorul de vehicul trebuie să acorde prioritate atunci când circulă în pantă față de cel care urcă, dacă pe sensul de mers al celui care urcă se află un obstacol imobil.

În acest caz, manevra nu este considerată depășire. Cu alte cuvinte, dacă șoferul care urcă întâlnește o mașină care coboară, iar în fața celui care urcă există un obstacol fix (cum ar fi o mașină staționată sau un parapet), cel care coboară trebuie să îi permită trecerea.

Totuși, articolul 127 aduce o nuanță importantă. Acesta prevede că, pe drumurile înguste și cu declivitate, acolo unde trecerea simultană a vehiculelor din sensuri opuse este imposibilă sau periculoasă, obligația de a da înapoi revine celui care urcă, cu excepția cazului în care pentru cel care coboară este mai simplu să facă manevra, de exemplu atunci când se află aproape de un refugiu sau o zonă de lărgire.

Interpretare practică: când are prioritate cel care urcă și când nu

Situația trebuie analizată de la caz la caz. Dacă obstacolul se află pe sensul celui care urcă, atunci acesta are prioritate, deoarece este dezavantajat de poziția drumului și de lipsa vizibilității. În schimb, dacă drumul este foarte îngust și manevra de recul ar fi mai dificilă pentru șoferul care coboară, regula generală impune ca cel care urcă să dea înapoi.

Această distincție este importantă nu doar în trafic, ci și în timpul examenului auto, unde întrebările referitoare la prioritatea de rampă pot crea confuzii.

Contrar unei convingeri larg răspândite, nu întotdeauna cel care urcă are prioritate. Regulamentul prevede ambele situații, în unele cazuri prioritatea aparține celui care urcă, iar în altele celui care coboară. Diferența o face prezența obstacolului sau configurația drumului.

Cunoașterea acestor detalii este esențială pentru siguranța rutieră și pentru evitarea manevrelor riscante pe drumurile montane.

