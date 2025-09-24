Cine ar putea prelua funcția de premier în cazul în care Ilie Bolojan pleacă din Guvern. Numele favorit

În contextul speculațiilor privind o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan, politologii și partidele din coaliție analizează cine ar putea prelua șefia Guvernului. Printre numele vehiculate, un favorit iese în evidență, generând deja reacții și comentarii în spațiul politic și pe rețelele sociale.

Cine i-ar putea lua locul lui Ilie Bolojan

Politologul Cristian Preda avertizează că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan își înaintează demisia, PSD ar putea propune pentru funcția de șef al Executivului unul dintre membrii fondatori ai Partidului România Mare (PRM), mai exact pe Lia Olguța Vasilescu.

Șeful Guvernului a sugerat în repetate rânduri că s-ar putea retrage dacă reforma pensiilor speciale ale magistraților va fi declarată neconstituțională de către CCR în ședința din 24 septembrie.

„Sper că vă dați seama că, dacă pică Bolojan, nu PNL va mai da premierul, ci PSD, iar la Palatul Victoria ajunge nu Grindeanu, ci Olguța Vasilescu. Da, în campania din mai, acesta a fost numele care a circulat ca opțiune a alianței care-l susținea pe Antonescu. De altfel, și acum, Vasilescu e cea mai virulentă critică din PSD a premierului”, a scris Cristian Preda pe pagina sa de Facebook.

Vicepreședintele PSD, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că, în cazul în care premierul Ilie Bolojan decide să își înainteze demisia, coaliția ar putea numi un nou șef al Executivului în 3-5 zile. Ea a subliniat, într-o intervenție la Digi24, că PSD nu acceptă concedierea a 10% dintre funcționarii primăriilor și susține dreptul aleșilor locali de a reduce cheltuielile fără a pune oameni pe liber.

Când a fost întrebată dacă există în prezent în coaliție o persoană pregătită să preia funcția de premier și dacă alianța ar putea continua să funcționeze în cazul unei demisii a lui Ilie Bolojan, Vasilescu a răspuns:

„Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate, pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine. Dacă totuși domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică.”

Ce spune Sorin Grindeanu

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu susține ideea ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit și a subliniat că această coaliție trebuie să reziste până la alegerile din 2028. El a mai criticat prezentarea continuă a situațiilor dramatice, argumentând că nu tot ce nu merge conform așteptărilor reprezintă un dezastru iminent.

Întrebat miercuri, într-o conferință de presă, despre comentariile unor lideri PSD care au discutat în ultimele zile despre posibilitatea înlocuirii lui Bolojan, Grindeanu a reiterat poziția partidului de menținere a actualului premier și de stabilitate a coaliției.