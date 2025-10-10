Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 18:14
de Ozana Mazilu

ENTERTAINMENT
Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în viețile oamenilor, iar filmul Mercy, cu Chris Pratt și Rebecca Ferguson, duce această temă la un nivel alarmant. Într-un viitor în care algoritmii decid soarta oamenilor, justiția devine un experiment rece și calculat, fără loc pentru empatie. Thrillerul regizat de Timur Bekmambetov transformă ideea de tribunal într-o confruntare psihologică între om și mașină, iar rezultatul pare o combinație între tensiunea din Minority Report și dilemele morale din Ex Machina.

Filmul va fi lansat în cinematografele din România pe 23 ianuarie 2026 și este distribuit de InterComFilm.

Personajul interpretat de Chris Pratt, Chris Raven, este un detectiv care a susținut cu pasiune implementarea „Mercy Capital Court” – primul sistem de justiție controlat de o inteligență artificială. În această lume, inculpații nu mai au în față judecători din carne și oase, ci algoritmi care analizează probabilitatea vinovăției în funcție de date și comportamente. Totul pare perfect până când Raven ajunge chiar el în fața acestui tribunal digital, acuzat de uciderea propriei soții.

Ironia situației transformă povestea într-un comentariu dureros despre încrederea excesivă în tehnologie. AI-ul judecător, Maddox, interpretat de Rebecca Ferguson, devine o prezență amenințătoare, impunându-și autoritatea printr-o voce calmă, dar implacabilă. În fața ei, Raven are doar 90 de minute pentru a-și demonstra nevinovăția, folosind doar accesul la documente, înregistrări și fluxuri video gestionate de același sistem care îl judecă. În acest timp, tensiunea crește cu fiecare secundă, iar noțiunea de „adevăr” devine tot mai relativă.

O confruntare între rațiune și umanitate

Trailerul filmului Mercy sugerează o atmosferă claustrofobă, cu decoruri reci, minimaliste, dominate de ecrane, algoritmi și interfețe. Bekmambetov pare să continue aici experimentul narativ al filmelor filmate integral prin ecrane, cum au fost Searching sau Unfriended, ceea ce accentuează senzația de captivitate digitală.

Rebecca Ferguson oferă o interpretare de o eleganță glacială, perfect potrivită rolului unei entități care înțelege emoțiile doar ca parametri de analiză. În contrast, Chris Pratt revine la un registru dramatic serios, departe de comediile de acțiune cu care s-a impus în Guardians of the Galaxy sau Jurassic World. Interpretarea lui promite o luptă interioară între vinovăție, durere și disperare – un om prins în propria creație, judecat de codul moral al unei mașini fără suflet.

O temă actuală: poate AI-ul să fie just?

Dincolo de intriga captivantă, Mercy ridică întrebări care depășesc ecranul. Poate inteligența artificială să înțeleagă circumstanțele, intențiile sau regretul? Ce se întâmplă când algoritmii decid viața și moartea? Într-o epocă în care AI-ul scrie texte, compune muzică și chiar oferă consiliere juridică, filmul atinge un punct sensibil: pericolul de a delega moralitatea către o entitate care nu simte.

Filmul include și un ansamblu solid de actori secundari – Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan și Kylie Rogers –, fiecare contribuind la construirea unei lumi în care umanitatea este măsurată în biți și procente.

Mercy va ajunge în cinematografe pe 23 ianuarie 2026, și promite să fie una dintre cele mai intense reflecții despre relația omului cu inteligența artificială din ultimii ani. Dacă îți plac filmele care pun întrebări mai profunde decât răspunsurile pe care le oferă, acesta e un titlu pe care n-ar trebui să-l ratezi.

Iar dacă vrei să citești un interviu cu Chris Pratt în filmul de pe Netflix „The Electric State”, poți accesa acest link.

