China descoperă urme de meteoriți rari în praful adus de pe fața nevăzută a Lunii – ce au descoperit oamenii de știință

O descoperire neașteptată făcută de cercetătorii chinezi ar putea rescrie o parte din istoria timpurie a Sistemului Solar. Analiza probelor de praf lunar aduse pe Pământ de misiunea Chang’e-6 a dezvăluit urme microscopice de meteoriți extrem de rari, de tip Ivuna – sau CI chondrite – un tip de rocă spațială bogată în apă și substanțe volatile, considerată printre cele mai primitive materiale din Univers. Este prima dată când astfel de particule au fost confirmate pe Lună, ceea ce arată că asteroizii fragili și hidrați pot lăsa urme durabile în regolitul lunar, în ciuda condițiilor dure de impact.

Descoperirea, realizată de o echipă de geochimiști condusă de Jintuan Wang și Zhiming Chen de la Academia Chineză de Științe, oferă o nouă perspectivă asupra modului în care corpurile bogate în apă ar fi putut contribui la formarea și evoluția planetelor interioare, inclusiv a Pământului. Rezultatele au fost publicate recent în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Probele au fost colectate de sonda Chang’e-6, care a aterizat pe fața îndepărtată a Lunii – o regiune ce nu este niciodată vizibilă de pe Pământ. Zona de prelevare se află în bazinul Apollo, o formațiune de impact aflată în interiorul imensului bazin South Pole-Aitken, una dintre cele mai vechi și mai mari structuri de coliziune din Sistemul Solar.

Cercetătorii au analizat peste 5.000 de fragmente de material lunar, căutând urme de minerale asociate impacturilor. Printre acestea, au identificat șapte fragmente bogate în olivină – un mineral compus din silicat de magneziu și fier, frecvent în roci vulcanice și meteoriți. Aceste fragmente, denumite „clasti”, au fost examinate prin microscopie electronică și spectrometrie de masă, pentru a determina compoziția lor chimică și izotopică.

Rezultatele au arătat că structura și compoziția fragmentelor nu corespund materialului lunar sau terestru. În schimb, ele se potrivesc perfect cu semnăturile chimice ale meteoriților CI chondrite, un tip de rocă spațială considerată cea mai bogată în apă și compuși volatili dintre toate meteoriții cunoscuți. Aceste roci pot conține până la 20% apă legată chimic, iar compoziția lor este similară cu cea a asteroizilor Ryugu și Bennu, explorați recent de sondele japoneze și americane.

Ceea ce face descoperirea cu adevărat remarcabilă este fragilitatea acestor meteoriți. Ei sunt moi, poroși și se dezintegrează ușor, motiv pentru care mai puțin de 1% din meteoriții descoperiți pe Pământ aparțin acestui tip. De obicei, ei se distrug complet la intrarea în atmosferă, iar pe Lună nu ar fi trebuit să supraviețuiască impactului violent cu suprafața.

O fereastră către istoria timpurie a Sistemului Solar

Faptul că aceste fragmente au fost găsite intacte sugerează că Luna ar putea fi un loc ideal pentru conservarea materialelor antice provenite din coliziuni cosmice. Fără atmosferă și cu o activitate geologică redusă, suprafața lunară păstrează urmele bombardamentelor din epoca formării planetelor mult mai bine decât Pământul.

Analizele chimice detaliate, inclusiv raporturile izotopice de oxigen și siliciu, au confirmat că fragmentele provin dintr-un asteroid de tip CI chondrite, care a lovit Luna în urmă cu miliarde de ani. Impactul a topit materialul, dar răcirea rapidă a permis conservarea compoziției originale, oferind o mostră autentică de materie primordială.

Aceasta este prima dovadă directă că astfel de asteroizi s-au ciocnit cu Luna în perioada timpurie a Sistemului Solar. Descoperirea susține teoria potrivit căreia meteoriții hidratați ar fi putut aduce apă și compuși organici pe Pământ și pe Lună, contribuind la formarea condițiilor necesare apariției vieții. Cercetătorii estimează că până la 30% din fragmentele de meteoriți de pe Lună ar putea proveni din corpuri de tip CI chondrite.

„Această descoperire ne arată că praful lunar ascunde o arhivă incredibil de valoroasă a evenimentelor cosmice”, explică autorii studiului. „Prin compararea compoziției chimice a fragmentelor de pe Lună cu cele de pe Pământ, putem reconstitui o parte din istoria distribuției apei și a materialelor volatile în interiorul Sistemului Solar.”

Un pas înainte pentru explorarea spațială

Descoperirea are implicații majore nu doar pentru știința planetară, ci și pentru viitoarele misiuni spațiale. Luna se dovedește din nou a fi un laborator natural pentru studierea originii și evoluției materiei interplanetare. În viitor, analize suplimentare ale probelor Chang’e-6, dar și ale misiunilor planificate de NASA (Artemis) sau ESA, ar putea dezvălui alte tipuri de meteoriți păstrați în regolitul lunar.

Pe lângă valoarea științifică, misiunea Chang’e-6 marchează un succes tehnologic pentru China. Este prima dată când un vehicul spațial aduce mostre de pe fața îndepărtată a Lunii, o zonă dificil de explorat din cauza lipsei contactului direct cu Pământul.

Pentru comunitatea științifică internațională, descoperirea confirmă importanța cooperării și a analizelor interdisciplinare. „Metodologia noastră integrată de identificare a materialelor exogene în probele lunare poate fi aplicată și altor corpuri cerești”, subliniază autorii chinezi.

Cu alte cuvinte, șapte granule de praf colectate de pe fața nevăzută a Lunii au deschis o nouă fereastră către trecutul cosmic. Ele nu doar că oferă dovezi despre bombardamentele primordiale care au modelat suprafața lunară, dar și despre modul în care viața de pe Pământ ar fi putut primi primele ingrediente esențiale – apa și compușii organici – aduse din spațiu.